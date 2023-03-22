https://sputnikarabic.ae/20230322/العالم-يمر-بتغييرات-لم-نشهدها-منذ-100-عام-شي-يدعو-بوتين-لقيادة-هذه-التغييرات-سوية-1075035719.html

العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام... شي يدعو بوتين لقيادة هذه التغييرات سوية

العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام... شي يدعو بوتين لقيادة هذه التغييرات سوية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال وداعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T13:42+0000

2023-03-22T13:42+0000

2023-03-22T13:43+0000

روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074990163_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_fe022c9bf37c583b075e964f51355019.jpg

وأضاف الرئيس الصيني خلال وداع بوتين له في قصر الكرملين، قائلا: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ مئة عام. عندما نكون سوية، فإننا نقود هذه التغييرات".وردّ عليه الرئيس الروسي، قائلا: "أنا موافق"، فأضاف الرئيس الصيني: "اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"، وتمنى له بوتين رحلة سعيدة.ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, فلاديمير بوتين