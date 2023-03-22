https://sputnikarabic.ae/20230322/العالم-يمر-بتغييرات-لم-نشهدها-منذ-100-عام-شي-يدعو-بوتين-لقيادة-هذه-التغييرات-سوية-1075035719.html
العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام... شي يدعو بوتين لقيادة هذه التغييرات سوية
العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام... شي يدعو بوتين لقيادة هذه التغييرات سوية
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال وداعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T13:42+0000
2023-03-22T13:42+0000
2023-03-22T13:43+0000
روسيا
الصين
فلاديمير بوتين
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وأضاف الرئيس الصيني خلال وداع بوتين له في قصر الكرملين، قائلا: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ مئة عام. عندما نكون سوية، فإننا نقود هذه التغييرات".وردّ عليه الرئيس الروسي، قائلا: "أنا موافق"، فأضاف الرئيس الصيني: "اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"، وتمنى له بوتين رحلة سعيدة.ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
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روسيا, الصين, فلاديمير بوتين
روسيا, الصين, فلاديمير بوتين
العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام... شي يدعو بوتين لقيادة هذه التغييرات سوية
13:42 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 13:43 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال وداعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم يمر بتغييرات لم نشهدها منذ 100 عام.
وأضاف الرئيس الصيني خلال وداع بوتين له في قصر الكرملين، قائلا: "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ مئة عام. عندما نكون سوية، فإننا نقود هذه التغييرات".
وردّ عليه الرئيس الروسي، قائلا: "أنا موافق"، فأضاف الرئيس الصيني: "اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"، وتمنى له بوتين رحلة سعيدة.
ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له، بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.