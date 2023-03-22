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https://sputnikarabic.ae/20230322/القطارات-اليونانية-تستأنف-حركتها-بعد-توقفها-إثر-تحطم-السكك-الحديدية-1075027873.html
القطارات اليونانية تستأنف حركتها بعد توقفها إثر تحطم السكك الحديدية
القطارات اليونانية تستأنف حركتها بعد توقفها إثر تحطم السكك الحديدية
استؤنفت رحلات القطارات جزئيًا بين المدن في اليونان، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ حادث تصادم قطارين، وقع في أواخر فبراير/ شباط الماضي، وأودى بحياة 57 شخصًا،... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:22+0000
2023-03-22T12:22+0000
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وأعلنت الشركة عودة عمل القطارات التي تربط ميناء الشحن "بيرايوس" بمطار العاصمة الدولي، والقطارات بين أثينا وتشالسيس، وخطين محليين آخرين في غرب بيلوبونيز، وذلك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.يذكر أن المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، صرح يوم 1 مارس/ آذار الجاري، بأن عدد القتلى من تصادم قطاري الركاب والبضائع شمالي اليونان، ارتفع إلى 26 شخصًا، وتم نقل 85 شخصًا مصابًا إلى المستشفيات.ووقع الحادث في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة. وتسبب الاصطدام في نشوب حريق، وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.ووفقًا للإذاعة، كان نحو 350 شخصًا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك، فيما قال الموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية: "كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات، وغادر قطار أثينا- سالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك- أثينا لمدة 70 دقيقة".وتظاهر عشرات الآلاف في أثينا ومدن في جميع أنحاء اليونان للاحتجاج على مقتل 57 شخصًا في أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي كشفت عن أوجه قصور كبيرة في سلامة السكك الحديدية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/تعليق-جميع-خدمات-القطارات-في-اليونان-بسبب-إضراب-عمال-السكك-الحديدية-بعد-حادث-القطار-الأخير-1074296259.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اليونان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, اليونان, الأخبار

القطارات اليونانية تستأنف حركتها بعد توقفها إثر تحطم السكك الحديدية

12:22 GMT 22.03.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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استؤنفت رحلات القطارات جزئيًا بين المدن في اليونان، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ حادث تصادم قطارين، وقع في أواخر فبراير/ شباط الماضي، وأودى بحياة 57 شخصًا، حسبما أفادت شركة "هيلينيك" اليونانية المشغلة للقطارات.
وأعلنت الشركة عودة عمل القطارات التي تربط ميناء الشحن "بيرايوس" بمطار العاصمة الدولي، والقطارات بين أثينا وتشالسيس، وخطين محليين آخرين في غرب بيلوبونيز، وذلك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
يذكر أن المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، صرح يوم 1 مارس/ آذار الجاري، بأن عدد القتلى من تصادم قطاري الركاب والبضائع شمالي اليونان، ارتفع إلى 26 شخصًا، وتم نقل 85 شخصًا مصابًا إلى المستشفيات.
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ووقع الحادث في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة. وتسبب الاصطدام في نشوب حريق، وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.
ووفقًا للإذاعة، كان نحو 350 شخصًا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك، فيما قال الموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية: "كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات، وغادر قطار أثينا- سالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك- أثينا لمدة 70 دقيقة".
وتظاهر عشرات الآلاف في أثينا ومدن في جميع أنحاء اليونان للاحتجاج على مقتل 57 شخصًا في أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي كشفت عن أوجه قصور كبيرة في سلامة السكك الحديدية.
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