https://sputnikarabic.ae/20230322/القوات-الروسية-تحاصر-أرتيوموفسك-1075021168.html

القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك

القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك

صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T09:31+0000

2023-03-22T09:31+0000

2023-03-22T09:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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في وقت سابق صرح غاغين، أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على حوالي 70 % من المدينة.في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية من مغادرة أرتيوموفسك.وأشار بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الروسية تتجه نحو مركز أرتيوموفسك، لتطيح بالعدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقال: "في أرتيوموفسك، تواصل مفارز فاغنر الهجومية التقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي".

https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html

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