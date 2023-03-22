https://sputnikarabic.ae/20230322/القوات-الروسية-تحاصر-أرتيوموفسك-1075021168.html
القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك
القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك
صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T09:31+0000
2023-03-22T09:31+0000
2023-03-22T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق صرح غاغين، أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على حوالي 70 % من المدينة.في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية من مغادرة أرتيوموفسك.وأشار بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الروسية تتجه نحو مركز أرتيوموفسك، لتطيح بالعدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقال: "في أرتيوموفسك، تواصل مفارز فاغنر الهجومية التقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي".
https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك
09:31 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.
في وقت سابق صرح غاغين، أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على حوالي 70 % من المدينة.
وقال غاغين في لقاء مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "يمكننا القول إن المدينة محاصرة عمليا".
في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية من مغادرة أرتيوموفسك.
وأشار بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الروسية تتجه نحو مركز أرتيوموفسك، لتطيح بالعدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقال: "في أرتيوموفسك، تواصل مفارز فاغنر الهجومية التقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي".