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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/القوات-الروسية-تحاصر-أرتيوموفسك-1075021168.html
القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك
القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك
صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T09:31+0000
2023-03-22T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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في وقت سابق صرح غاغين، أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على حوالي 70 % من المدينة.في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية من مغادرة أرتيوموفسك.وأشار بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الروسية تتجه نحو مركز أرتيوموفسك، لتطيح بالعدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقال: "في أرتيوموفسك، تواصل مفارز فاغنر الهجومية التقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي".
https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تطبق الحصار على أرتيوموفسك

09:31 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.
في وقت سابق صرح غاغين، أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على حوالي 70 % من المدينة.
وقال غاغين في لقاء مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "يمكننا القول إن المدينة محاصرة عمليا".
في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية من مغادرة أرتيوموفسك.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: القوات الروسية تتحصن في مصنع "آزوم" بمدينة أرتيوموفسك
17 مارس, 13:35 GMT
وأشار بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الروسية تتجه نحو مركز أرتيوموفسك، لتطيح بالعدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقال: "في أرتيوموفسك، تواصل مفارز فاغنر الهجومية التقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي".
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