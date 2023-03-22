https://sputnikarabic.ae/20230322/المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-تعلن-عن-شراكة-مشروعات-جديدة-مع-مجموعة-موانئ-أبو-ظبي-1075034881.html

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن عن شراكة مشروعات جديدة مع مجموعة موانئ أبو ظبي

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن عن شراكة مشروعات جديدة مع مجموعة موانئ أبو ظبي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس عن شراكتها مع مجموعة "موانئ أبوظبي" والشركات التابعة لها، من خلال ضخ المجموعة استثمارات في ثلاثة مشروعات جديدة في... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T13:54+0000

2023-03-22T13:54+0000

2023-03-22T13:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن "رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أعلن عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على عدد من المشروعات الجديدة التي ستتم بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها بضخ استثمارات جديدة داخل الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم ببناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم تقام على مرحلتين بطول 750 مترا لكل مرحلة، بجانب المنطقة اللوجستية سيتم العمل على الأرصفة وتشغيلها خلال الشهور القادمة على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام 2024".وتابع جمال الدين، أن "مجلس إدارة الهيئة وافق على قيام شركة "ترانس كارغو"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول مادة الإسمنت الأسود في ميناء العريش الذي يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن، خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء".كما وافق المجلس على مشروع لشركة "ترانس كارغو" لإنشاء صوامع صب جاف لتخزين وتداول الإسمنت الأسود في رصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد بعد الانتهاء من تطويره، حيث تقوم الشركة بإنشاء 3 صوامع بطاقة تخزينية تبلغ 30 ألف طن، موضحا أنه "بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه تبدأ بنحو 150 ألف طن خلال العام الجاري لتستهدف 600 ألف طن خلال عام 2024/2025 لتصل إلى 1.2 مليون طن طاقة تخزينية بحلول 2026".ونوه إلى أن المشروع يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع في ميناء غرب بورسعيد، لمدة 15 عاماً، لتؤول كافة معدات التشغيل للمنطقة الاقتصادية بعد انتهاء مدة التعاقد.ولفت البيان إلى أن "المجلس أحيط بمذكرة الشروط والأحكام التي قام رئيس المنطقة الاقتصادية بتوقيعها مع مجموعة موانئ أبو ظبي في بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة المركبات- الرورو- ومحطة الرحلات البحرية وثالثة للصب السائل، بعد الانتهاء من تطوير ميناء السخنة وتنفيذ الأرصفة الجديدة للأنشطة المتنوعة".ويذكر أن المجموعة قد استحوذت مؤخراً على إحدى الشركات الإسبانية الكبرى العاملة في مجال تداول ودحرجة المركبات للعمل برصيف الرورو في ميناء السخنة، فضلاً عن تشغيل وإعادة تسليم محطة الرحلات البحرية لتشجيع وجذب سياحة اليخوت.واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 5 آذار/مارس الجاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد الشامسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وأعلن متحدث الرئاسة، أحمد فهمي، أن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

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