https://sputnikarabic.ae/20230322/الولايات-المتحدة-لا-مؤشرات-حتى-الآن-على-تقديم-الصين-أسلحة-فتاكة-لروسيا-1075013385.html
الولايات المتحدة: لا مؤشرات حتى الآن على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا
الولايات المتحدة: لا مؤشرات حتى الآن على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا في... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T05:30+0000
2023-03-22T05:30+0000
2023-03-22T05:34+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في إفادة صحفية: "أعتقد أن (الصين) لم تتخل عن هذا الخيار، لكننا لم نر أي بوادر تحرك في هذا الاتجاه، أو أنهم بدأوا العمل على ذلك، (نقل أسلحة فتاكة)".وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بكين من "عواقب إمداد موسكو بالأسلحة".من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن وفي وقت سابق، هذا الشهر، صرح السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا، قائلا: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230303/السفير-الروسي-لدى-بريطانيا-الصين-لا-تورد-أسلحة-لروسيا-1074247646.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة: لا مؤشرات حتى الآن على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا
05:30 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 05:34 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على تقديم الصين أسلحة "فتاكة" لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي، في إفادة صحفية: "أعتقد أن (الصين) لم تتخل عن هذا الخيار، لكننا لم نر أي بوادر تحرك في هذا الاتجاه، أو أنهم بدأوا العمل على ذلك، (نقل أسلحة فتاكة)".
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بكين من "عواقب إمداد موسكو بالأسلحة".
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن
"الولايات المتحدة، وليس الصين، من يورد الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية"، مشددا "على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين".
وفي وقت سابق، هذا الشهر، صرح السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا
، قائلا: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف
، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.