https://sputnikarabic.ae/20230322/اليونان-وتركيا-تحرزان-تقدما-في-25-مسألة-بشأن-خطة-العمل-المشتركة-1075050129.html
اليونان وتركيا تحرزان تقدما في 25 مسألة بشأن خطة العمل المشتركة
اليونان وتركيا تحرزان تقدما في 25 مسألة بشأن خطة العمل المشتركة
أعلنت اليونان وتركيا إحراز تقدم في 25 موضوعا من قائمة "الأجندة الإيجابية" لخطة العمل المشتركة بين البلدين. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T19:50+0000
2023-03-22T19:50+0000
2023-03-22T19:50+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان مشترك صادر عن البلدين، اليوم الأربعاء.وفي وقت سابق اليوم، عقد نائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ونظيره التركي بوراك أككابار، جولة رابعة من المباحثات في أنقرة بشأن خطة عمل مشتركة في إطار مبادرة الأجندة الإيجابية بين الدولتين.وقال البيان: "خلال الاجتماع، تم إحراز تحديث مفصل للتقدم المحقق في 25 موضوعا في قائمة الأجندة الإيجابية، كالتعاون والنهوض في مجالات ريادة الأعمال والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات، والشؤون البحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والأمن الاجتماعي، والصحة والبيئة".وذكر البيان أنه تم "الانتهاء بنجاح" من العديد من البنود الواردة في القائمة، كما تم إحراز "تقدم مرض" في عدد من البنود الأخرى.وأشار البيان إلى أن الاجتماع وضع حجر الأساس للمسات الأخيرة على الاتفاقات ذات الصلة التي يمكن توقيعها في القمة المقبلة رفيعة المستوى.ورغم التوترات السياسية الكبيرة بين أثينا وأنقرة على خلفية قضايا عدة من بينها التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، إلا أن العلاقات شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة بعد أعلنت السلطات اليونانية إرسال فريق إنقاذ إلى تركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيس-وزراء-اليونان-لن-نخوض-حربا-ضد-تركيا-1072483386.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليونان وتركيا تحرزان تقدما في 25 مسألة بشأن خطة العمل المشتركة
تابعنا عبر
أعلنت اليونان وتركيا إحراز تقدم في 25 موضوعا من قائمة "الأجندة الإيجابية" لخطة العمل المشتركة بين البلدين.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان مشترك صادر عن البلدين، اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق اليوم، عقد نائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ونظيره التركي بوراك أككابار، جولة رابعة من المباحثات
في أنقرة بشأن خطة عمل مشتركة في إطار مبادرة الأجندة الإيجابية بين الدولتين.
وقال البيان: "خلال الاجتماع، تم إحراز تحديث مفصل للتقدم المحقق في 25 موضوعا في قائمة الأجندة الإيجابية، كالتعاون والنهوض في مجالات ريادة الأعمال والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات، والشؤون البحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والأمن الاجتماعي، والصحة والبيئة".
وذكر البيان أنه تم "الانتهاء بنجاح" من العديد من البنود الواردة في القائمة، كما تم إحراز "تقدم مرض" في عدد من البنود الأخرى.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع وضع حجر الأساس للمسات الأخيرة على الاتفاقات ذات الصلة التي يمكن توقيعها في القمة المقبلة رفيعة المستوى.
ورغم التوترات السياسية الكبيرة بين أثينا وأنقرة على خلفية قضايا عدة من بينها التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، إلا أن العلاقات شهدت تحسنا
خلال الفترة الأخيرة بعد أعلنت السلطات اليونانية إرسال فريق إنقاذ إلى تركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.