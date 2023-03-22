https://sputnikarabic.ae/20230322/اليونان-وتركيا-تحرزان-تقدما-في-25-مسألة-بشأن-خطة-العمل-المشتركة-1075050129.html

اليونان وتركيا تحرزان تقدما في 25 مسألة بشأن خطة العمل المشتركة

اليونان وتركيا تحرزان تقدما في 25 مسألة بشأن خطة العمل المشتركة

أعلنت اليونان وتركيا إحراز تقدم في 25 موضوعا من قائمة "الأجندة الإيجابية" لخطة العمل المشتركة بين البلدين. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T19:50+0000

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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان مشترك صادر عن البلدين، اليوم الأربعاء.وفي وقت سابق اليوم، عقد نائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ونظيره التركي بوراك أككابار، جولة رابعة من المباحثات في أنقرة بشأن خطة عمل مشتركة في إطار مبادرة الأجندة الإيجابية بين الدولتين.وقال البيان: "خلال الاجتماع، تم إحراز تحديث مفصل للتقدم المحقق في 25 موضوعا في قائمة الأجندة الإيجابية، كالتعاون والنهوض في مجالات ريادة الأعمال والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات، والشؤون البحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والأمن الاجتماعي، والصحة والبيئة".وذكر البيان أنه تم "الانتهاء بنجاح" من العديد من البنود الواردة في القائمة، كما تم إحراز "تقدم مرض" في عدد من البنود الأخرى.وأشار البيان إلى أن الاجتماع وضع حجر الأساس للمسات الأخيرة على الاتفاقات ذات الصلة التي يمكن توقيعها في القمة المقبلة رفيعة المستوى.ورغم التوترات السياسية الكبيرة بين أثينا وأنقرة على خلفية قضايا عدة من بينها التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، إلا أن العلاقات شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة بعد أعلنت السلطات اليونانية إرسال فريق إنقاذ إلى تركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.

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