https://sputnikarabic.ae/20230322/بوركينا-فاسو-تقدر-جهد-روسيا-ومشاركتها-في-إنشاء-عالم-متعدد-الأقطاب-1075014855.html
بوركينا فاسو تقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب
بوركينا فاسو تقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب
أعرب رئيس البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، عثمان بوغوما، عن تقديره لجهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T06:57+0000
2023-03-22T06:57+0000
2023-03-22T07:00+0000
العالم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوغوما في مقابلة مع "سبوتنيك"، عقب القمة البرلمانية في موسكو التي حملت اسم (روسيا- إفريقيا في عالم متعدد الأقطاب) "يمر العالم اليوم بالعديد من التغييرات ونحن نقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب حيث لا تتمركز القوة في دولة واحدة بل تقسم بين عدة دول في القارات المختلفة".وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي "اسمحوا لي أن أؤكد أن بلدنا أعطى على الدوام وسيواصل إعطاء أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".وشدد الرئيس الروسي على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.فيما قال وزيرة الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، لـ"سبوتنيك"، إن بلادها تسعى لتوسيع التعاون الدبلوماسي مع روسيا وإن البحث يجري لوضع إطار كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية للبلدين.هذا واستضافت موسكو في الفترة 19-20 مارس/ آذار الحالي أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" بحضور ممثلي الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-يشارك-في-المؤتمر-البرلماني-الدولي-الثاني-روسيا---أفريقيا-فيديو--1074945360.html
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العالم, روسيا, حصري
بوركينا فاسو تقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب
06:57 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 07:00 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
أعرب رئيس البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، عثمان بوغوما، عن تقديره لجهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوغوما في مقابلة مع "سبوتنيك"، عقب القمة البرلمانية في موسكو التي حملت اسم (روسيا- إفريقيا في عالم متعدد الأقطاب) "يمر العالم اليوم بالعديد من التغييرات ونحن نقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب حيث لا تتمركز القوة في دولة واحدة بل تقسم بين عدة دول في القارات المختلفة".
وأضاف "دعانا هذا الموضوع إلى التفكير سويا في كيفية بناء هذا العالم متعدد الأقطاب لمستقبل يثبت به السلام والأمن".
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي "اسمحوا لي أن أؤكد أن بلدنا أعطى على الدوام وسيواصل إعطاء أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".
وشدد الرئيس الروسي على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.
فيما قال وزيرة الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، لـ"سبوتنيك"، إن بلادها تسعى لتوسيع التعاون الدبلوماسي مع روسيا وإن البحث يجري لوضع إطار كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية للبلدين.
هذا واستضافت موسكو في الفترة 19-20 مارس/ آذار الحالي أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" بحضور ممثلي الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً