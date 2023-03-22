عربي
https://sputnikarabic.ae/20230322/بوركينا-فاسو-تقدر-جهد-روسيا-ومشاركتها-في-إنشاء-عالم-متعدد-الأقطاب-1075014855.html
بوركينا فاسو تقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب
بوركينا فاسو تقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب
أعرب رئيس البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، عثمان بوغوما، عن تقديره لجهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T06:57+0000
2023-03-22T07:00+0000
العالم
روسيا
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بوغوما في مقابلة مع "سبوتنيك"، عقب القمة البرلمانية في موسكو التي حملت اسم (روسيا- إفريقيا في عالم متعدد الأقطاب) "يمر العالم اليوم بالعديد من التغييرات ونحن نقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب حيث لا تتمركز القوة في دولة واحدة بل تقسم بين عدة دول في القارات المختلفة".وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي "اسمحوا لي أن أؤكد أن بلدنا أعطى على الدوام وسيواصل إعطاء أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".وشدد الرئيس الروسي على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.فيما قال وزيرة الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، لـ"سبوتنيك"، إن بلادها تسعى لتوسيع التعاون الدبلوماسي مع روسيا وإن البحث يجري لوضع إطار كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية للبلدين.هذا واستضافت موسكو في الفترة 19-20 مارس/ آذار الحالي أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" بحضور ممثلي الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-يشارك-في-المؤتمر-البرلماني-الدولي-الثاني-روسيا---أفريقيا-فيديو--1074945360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, حصري
العالم, روسيا, حصري

بوركينا فاسو تقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب

06:57 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 07:00 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب رئيس البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، عثمان بوغوما، عن تقديره لجهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوغوما في مقابلة مع "سبوتنيك"، عقب القمة البرلمانية في موسكو التي حملت اسم (روسيا- إفريقيا في عالم متعدد الأقطاب) "يمر العالم اليوم بالعديد من التغييرات ونحن نقدر جهد روسيا ومشاركتها في إنشاء عالم متعدد الأقطاب حيث لا تتمركز القوة في دولة واحدة بل تقسم بين عدة دول في القارات المختلفة".
وأضاف "دعانا هذا الموضوع إلى التفكير سويا في كيفية بناء هذا العالم متعدد الأقطاب لمستقبل يثبت به السلام والأمن".
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي "اسمحوا لي أن أؤكد أن بلدنا أعطى على الدوام وسيواصل إعطاء أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".
بوتين يشارك في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني روسيا -أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
بوتين: أفريقيا تصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب... فيديو
20 مارس, 12:06 GMT
وشدد الرئيس الروسي على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.
فيما قال وزيرة الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، لـ"سبوتنيك"، إن بلادها تسعى لتوسيع التعاون الدبلوماسي مع روسيا وإن البحث يجري لوضع إطار كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية للبلدين.
هذا واستضافت موسكو في الفترة 19-20 مارس/ آذار الحالي أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" بحضور ممثلي الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الفيدرالية الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 A7 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مارس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала