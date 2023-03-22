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https://sputnikarabic.ae/20230322/بولتون-التحالف-الروسي-الصيني-يخلق-مشكلة-حقيقية-للغرب-1075012776.html
بولتون: التحالف الروسي الصيني يخلق مشكلة حقيقية للغرب
بولتون: التحالف الروسي الصيني يخلق مشكلة حقيقية للغرب
قال مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون إن العلاقات التحالفية بين روسيا والصين تشكل مشكلة حقيقية للدول الغربية بغض النظر عما يحدث في... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T04:50+0000
2023-03-22T04:50+0000
جون بولتون
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف بولتون في مقابلة مع صحيفة" التليغراف " البريطانية، نشرت مساء الثلاثاء "تقول كل من الصين وروسيا إنه تحالف بلا حدود، وأعتقد أنهما يقولان ذلك بجدية.. هذه هي المشكلة الحقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا".وتابع "أعتقد أن المحور الروسي الصيني قد تم تشكيله، والذي تجاوره إيران وكوريا الشمالية.. نحن بحاجة إلى أخذ هذا على محمل الجد".وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو "ستجبر الدول الغربية على التفكير بشأن أمنها.كما ادعى بولتون أن الصين دعمت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولم تحاول البقاء على الحياد.ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس/ آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/خبير-صيني-زيارة-شي-جين-بينغ-لموسكو-تؤكد-مكانة-روسيا-الفريدة-في-الخطط-الدبلوماسية-الصينية-1074994330.html
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جون بولتون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية
جون بولتون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية

بولتون: التحالف الروسي الصيني يخلق مشكلة حقيقية للغرب

04:50 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin /  / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin /
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قال مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون إن العلاقات التحالفية بين روسيا والصين تشكل مشكلة حقيقية للدول الغربية بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف بولتون في مقابلة مع صحيفة" التليغراف " البريطانية، نشرت مساء الثلاثاء "تقول كل من الصين وروسيا إنه تحالف بلا حدود، وأعتقد أنهما يقولان ذلك بجدية.. هذه هي المشكلة الحقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
خبير صيني: زيارة شي جين بينغ لموسكو تؤكد مكانة روسيا الفريدة في الخطط الدبلوماسية الصينية
أمس, 14:37 GMT
وتابع "أعتقد أن المحور الروسي الصيني قد تم تشكيله، والذي تجاوره إيران وكوريا الشمالية.. نحن بحاجة إلى أخذ هذا على محمل الجد".
وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو "ستجبر الدول الغربية على التفكير بشأن أمنها.
كما ادعى بولتون أن الصين دعمت روسيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولم تحاول البقاء على الحياد.
ووصل الزعيم الصيني إلى موسكو في 20 مارس/ آذار في زيارة رسمية، وذلك في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
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