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https://sputnikarabic.ae/20230322/بيسكوف-يصف-التقارير-حول-عدم-رغبة-الصين-بزيادة-إمدادات-الغاز-من-روسيا-بالحشو-الإعلامي-1075024644.html
بيسكوف يصف التقارير حول "عدم رغبة" الصين بزيادة إمدادات الغاز من روسيا بالحشو الإعلامي
بيسكوف يصف التقارير حول "عدم رغبة" الصين بزيادة إمدادات الغاز من روسيا بالحشو الإعلامي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ما نشرته وكالة "بلومبرغ"، التي تزعم بأن الصين لا تريد زيادة إمدادات الغاز من روسيا، يبدو... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:47+0000
2023-03-22T10:47+0000
روسيا
اقتصاد
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قال بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول كيف يمكن للكرملين أن يشرح المعلومات التي نشرتها "بلومبرغ" في وقت سابق، والتي تزعم أن شي جين بينغ، لم يعط موافقته الصريحة على زيادة إمدادات الغاز الروسي: "بلومبيرغ تبث مجرد خبر، لكنهم لا يشيرون إلى المصدر، ولا لشيء. يبدو وكأنه مجرد حشو إعلامي يفتقر للمهنية".وأشار بيسكوف إلى أن "الواقع مختلف تمامًا" وأن "قضايا التوسع" كانت قيد المناقشة.وأضاف بيسكوف: "بالمناسبة، أمس فقط، في يوم المحادثات، حطمت غازبروم الرقم القياسي التاريخي لإمدادات الغاز اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين".وأشار إلى أن خط أنابيب الغاز Power of Siberia-2 قد تمت مناقشته بنشاط، و"تم الاتفاق على جميع التفاصيل والإجراءات الشكلية مع الجانب المنغولي، الذي سيتم من خلاله وضع المسار".وختم بيسكوف: "لذلك، فإن الخطط تتعلق بتوسيع التعاون في هذا المجال".
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بيسكوف يصف التقارير حول "عدم رغبة" الصين بزيادة إمدادات الغاز من روسيا بالحشو الإعلامي

10:47 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ما نشرته وكالة "بلومبرغ"، التي تزعم بأن الصين لا تريد زيادة إمدادات الغاز من روسيا، يبدو كأنه حشو إعلامي يفتقر إلى المهنية، في الواقع، يتم التخطيط ومناقشة توسيع التعاون في هذا المجال.
قال بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول كيف يمكن للكرملين أن يشرح المعلومات التي نشرتها "بلومبرغ" في وقت سابق، والتي تزعم أن شي جين بينغ، لم يعط موافقته الصريحة على زيادة إمدادات الغاز الروسي: "بلومبيرغ تبث مجرد خبر، لكنهم لا يشيرون إلى المصدر، ولا لشيء. يبدو وكأنه مجرد حشو إعلامي يفتقر للمهنية".
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أمس, 14:37 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن "الواقع مختلف تمامًا" وأن "قضايا التوسع" كانت قيد المناقشة.
وأضاف بيسكوف: "بالمناسبة، أمس فقط، في يوم المحادثات، حطمت غازبروم الرقم القياسي التاريخي لإمدادات الغاز اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين".
وأشار إلى أن خط أنابيب الغاز Power of Siberia-2 قد تمت مناقشته بنشاط، و"تم الاتفاق على جميع التفاصيل والإجراءات الشكلية مع الجانب المنغولي، الذي سيتم من خلاله وضع المسار".
وختم بيسكوف: "لذلك، فإن الخطط تتعلق بتوسيع التعاون في هذا المجال".
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