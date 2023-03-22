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https://sputnikarabic.ae/20230322/تبون-يكشف-سبب-احتمال-إعادة-سفير-بلاده-إلى-باريس-1075023115.html
تبون يكشف سبب احتمال إعادة سفير بلاده إلى باريس
تبون يكشف سبب احتمال إعادة سفير بلاده إلى باريس
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقات مع فرنسا متذبذبة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:06+0000
2023-03-22T10:06+0000
العالم العربي
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وقال تبون في مقابلة مع "الجزيرة": "إن العلاقات مع فرنسا متذبذبة وذلك نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعب الجزائري يرفض التفريط في تاريخه وذاكرته".وأضاف أنه لا يستبعد إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا قريبا لأن الجالية الجزائرية هناك كبيرة ولا بد من تسوية ومعالجة مصالحها.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى سفير البلاد في باريس، في 8 شباط/فبراير الماضي، على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، بطريقة اعتبرتها الجزائر تنتهك سيادتها، كون هذه السيدة لم يكن مسموحا لها قضائيا بالمغادرة.وترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230210/برلماني-جزائري-تهريب-فرنسا-لـلناشطة-أميرة-بوراوي-يشبه-أسلوب-العصابات-1073354687.html
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العالم العربي
العالم العربي

تبون يكشف سبب احتمال إعادة سفير بلاده إلى باريس

10:06 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقات مع فرنسا متذبذبة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا.
وقال تبون في مقابلة مع "الجزيرة": "إن العلاقات مع فرنسا متذبذبة وذلك نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعب الجزائري يرفض التفريط في تاريخه وذاكرته".
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
برلماني جزائري: تهريب فرنسا للناشطة أميرة بوراوي يشبه أسلوب "العصابات"
10 فبراير, 13:17 GMT
وأضاف أنه لا يستبعد إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا قريبا لأن الجالية الجزائرية هناك كبيرة ولا بد من تسوية ومعالجة مصالحها.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى سفير البلاد في باريس، في 8 شباط/فبراير الماضي، على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، بطريقة اعتبرتها الجزائر تنتهك سيادتها، كون هذه السيدة لم يكن مسموحا لها قضائيا بالمغادرة.
وترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.
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