https://sputnikarabic.ae/20230322/تبون-يكشف-سبب-احتمال-إعادة-سفير-بلاده-إلى-باريس-1075023115.html
تبون يكشف سبب احتمال إعادة سفير بلاده إلى باريس
تبون يكشف سبب احتمال إعادة سفير بلاده إلى باريس
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقات مع فرنسا متذبذبة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:06+0000
2023-03-22T10:06+0000
2023-03-22T10:06+0000
العالم العربي
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وقال تبون في مقابلة مع "الجزيرة": "إن العلاقات مع فرنسا متذبذبة وذلك نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعب الجزائري يرفض التفريط في تاريخه وذاكرته".وأضاف أنه لا يستبعد إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا قريبا لأن الجالية الجزائرية هناك كبيرة ولا بد من تسوية ومعالجة مصالحها.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى سفير البلاد في باريس، في 8 شباط/فبراير الماضي، على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، بطريقة اعتبرتها الجزائر تنتهك سيادتها، كون هذه السيدة لم يكن مسموحا لها قضائيا بالمغادرة.وترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230210/برلماني-جزائري-تهريب-فرنسا-لـلناشطة-أميرة-بوراوي-يشبه-أسلوب-العصابات-1073354687.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تبون يكشف سبب احتمال إعادة سفير بلاده إلى باريس
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقات مع فرنسا متذبذبة، مشيرًا إلى إمكانية إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا.
وقال تبون في مقابلة مع "الجزيرة": "إن العلاقات مع فرنسا متذبذبة وذلك نظرا للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين والشعب الجزائري يرفض التفريط في تاريخه وذاكرته".
وأضاف أنه لا يستبعد إعادة السفير الجزائري إلى فرنسا
قريبا لأن الجالية الجزائرية هناك كبيرة ولا بد من تسوية ومعالجة مصالحها.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى سفير البلاد في باريس، في 8 شباط/فبراير الماضي، على خلفية حادثة هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس، بطريقة اعتبرتها الجزائر تنتهك سيادتها، كون هذه السيدة لم يكن مسموحا لها قضائيا بالمغادرة.
وترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.