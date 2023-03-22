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https://sputnikarabic.ae/20230322/خبير-أمريكي-يحدد-المبلغ-الذي-تحتاجه-واشنطن-لتحقيق-استقرار-في-النظام-المصرفي-1075014147.html
خبير أمريكي يحدد المبلغ الذي تحتاجه واشنطن لتحقيق استقرار في النظام المصرفي
خبير أمريكي يحدد المبلغ الذي تحتاجه واشنطن لتحقيق استقرار في النظام المصرفي
تحدث خبير مالي أمريكي عن المبلغ الذي تحتاجه الولايات المتحدة لتحقيق استقرار في النظام المصرفي للبلاد. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T06:14+0000
2023-03-22T06:18+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
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ففي مقابلة مع "سبوتنيك" قال لورانس ماكدونالد، النائب السابق لرئيس المؤسسة المالية "ليمان براذرز"، إن ظروف الائتمان في النظام المصرفي آخذة في التدهور في أعقاب انهيار بنك "سيليكون فالي".وأشار ماكدونالد، الذي عمل في بنك "ليمان براذرز" خلال الأزمة المالية لعام 2008 وكان مسؤولاً عن إدارة الديون وتداول الأوراق المالية القابلة للتحويل،إلى أنه يتوقع المزيد من الخسائر في المؤسسات المالية.في 10 مارس، أغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا بنك "وادي السيليكون"، أحد أكبر عشرين بنكا تجاريا في الولايات المتحدة. كان هذا أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008. تم تحويل جميع الودائع المؤمن عليها من SVB إلى هيكل منفصل - بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت السلطات بنك New York Signature الكبير بسبب المخاطر النظامية ، كما تم الإعلان عن إغلاق بنك Silvergate .
https://sputnikarabic.ae/20230313/الأردن-يوضح-موقفه-من-إمكانية-التأثر-سلبا-بإفلاس-بنك-سيليكون-فالي-1074696021.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير أمريكي يحدد المبلغ الذي تحتاجه واشنطن لتحقيق استقرار في النظام المصرفي

06:14 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 22.03.2023)
© AP Photo / Benjamin Fanjoyبنك سيليكون فالي في كاليفورنيا
بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
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حصري
تحدث خبير مالي أمريكي عن المبلغ الذي تحتاجه الولايات المتحدة لتحقيق استقرار في النظام المصرفي للبلاد.
ففي مقابلة مع "سبوتنيك" قال لورانس ماكدونالد، النائب السابق لرئيس المؤسسة المالية "ليمان براذرز"، إن ظروف الائتمان في النظام المصرفي آخذة في التدهور في أعقاب انهيار بنك "سيليكون فالي".
مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى تريليوني دولار على الأقل لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي في البلاد.
وأشار ماكدونالد، الذي عمل في بنك "ليمان براذرز" خلال الأزمة المالية لعام 2008 وكان مسؤولاً عن إدارة الديون وتداول الأوراق المالية القابلة للتحويل،إلى أنه يتوقع المزيد من الخسائر في المؤسسات المالية.
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الأردن يوضح موقفه من إمكانية التأثر سلبا بإفلاس بنك "سيليكون فالي"‏
13 مارس, 16:53 GMT
يعتبر إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في عام 2008 نقطة البداية للأزمة المالية العالمية.
في 10 مارس، أغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا بنك "وادي السيليكون"، أحد أكبر عشرين بنكا تجاريا في الولايات المتحدة. كان هذا أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008. تم تحويل جميع الودائع المؤمن عليها من SVB إلى هيكل منفصل - بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا. بالإضافة إلى ذلك ، أغلقت السلطات بنك New York Signature الكبير بسبب المخاطر النظامية ، كما تم الإعلان عن إغلاق بنك Silvergate .
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