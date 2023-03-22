https://sputnikarabic.ae/20230322/خلال-10-دقائق-طريقة-جديدة-لكشف-وعلاج-ارتفاع-ضغط-الدم-1075022645.html
علماء يقدمون طريقة جديدة لكشف وعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال 10 دقائق
علماء يقدمون طريقة جديدة لكشف وعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال 10 دقائق
توصل الأطباء في جامعة كوين ماري في لندن ومستشفى بارتس ومستشفى جامعة كامبريدج إلى طريقة تستخدم نوعا جديدا من الأشعة المقطعية، يمكن من خلالها كشف أسباب ارتفاع... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:04+0000
2023-03-22T10:04+0000
2023-03-22T10:39+0000
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وقال موقع "scitechdaily" إن الأشعة تستخدم لإضاءة العقيدات الدقيقة في الغدة الهرمونية وعلاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق إزالتها، وتم من خلال تلك الطريقة اكتشاف العقيدات في واحد من كل عشرين شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.ووجد الباحثون أنه عند دمج الطريقة الجديدة مع اختبار البول، توقفت مجموعة من المرضى عن تناول جميع أدوية ضغط الدم بعد العلاج.يشار إلى أن 128 شخصا شاركوا في دراسة فحص جديد بعد أن وجد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم لديهم ناتج عن هرمون الستيرويد، الألدوستيرون، ووجد الفحص أنه في ثلثي المرضى الذين يعانون من ارتفاع إفراز الألدوستيرون.
https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-تحدد-كمية-القهوة-اللازمة-للحفاظ-على-ضغط-الدم-منخفض-1073359890.html
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الصحة, منوعات, علوم, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, الأخبار
علماء يقدمون طريقة جديدة لكشف وعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال 10 دقائق
10:04 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
توصل الأطباء في جامعة كوين ماري في لندن ومستشفى بارتس ومستشفى جامعة كامبريدج إلى طريقة تستخدم نوعا جديدا من الأشعة المقطعية، يمكن من خلالها كشف أسباب ارتفاع ضغط الدم وعلاجها في وقت قياسي.
وقال موقع
"scitechdaily" إن الأشعة تستخدم لإضاءة العقيدات الدقيقة في الغدة الهرمونية وعلاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق إزالتها، وتم من خلال تلك الطريقة اكتشاف العقيدات في واحد من كل عشرين شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
حلت تلك الطريقة مشكلة استمرت 60 عاما حول كيفية اكتشاف العقيدات المنتجة للهرمونات دون اللجوء إلى القسطرة المتوفرة في عدد قليل فقط من المستشفيات، وغالبًا ما تفشل.
ووجد الباحثون أنه عند دمج الطريقة الجديدة مع اختبار البول، توقفت مجموعة من المرضى عن تناول جميع أدوية ضغط الدم بعد العلاج.
يشار إلى أن 128 شخصا شاركوا في دراسة فحص جديد بعد أن وجد الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم
لديهم ناتج عن هرمون الستيرويد، الألدوستيرون، ووجد الفحص أنه في ثلثي المرضى الذين يعانون من ارتفاع إفراز الألدوستيرون.
وقال البروفيسور موريس براون، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة وأستاذ ارتفاع ضغط الدم في جامعة كوين ماري في لندن: "هذه العقيدات التي تفرز الألدوستيرون صغيرة جدا ويمكن إغفالها بسهولة في التصوير المقطعي التقليدي".