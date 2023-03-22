https://sputnikarabic.ae/20230322/دراسة-تكشف-عن-دور-أدوية-منع-الحمل-في-الإصابة-بسرطان-الثدي-1075035556.html

دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء

دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء

أظهرت دراسة، نشرت أمس الثلاثاء، عن أن جميع أدوية منع الحمل الهرمونية تشكل مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي، بما في ذلك حبوب منع الحمل التي تحتوي على... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T13:38+0000

2023-03-22T13:38+0000

2023-03-22T14:00+0000

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ونقل موقع "sciencealert" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن توضع في الحسبان عند التفكير في الحصول على فوائد موانع الحمل الهرمونية.يشار إلى أن الدراسات السابقة كانت قد أثبتت وجود خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي من موانع الحمل المكونة من هرمونين، أو موانع الحمل المركبة التي تستخدم كلا من الإستروجين والبروجستيرون، في حين أن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط كان بعيدا عن تلك الشكوك، حيث تم إجراء القليل من الأبحاث حول علاقته بسرطان الثدي.وأوضحت الدراسة الحديثة أن خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي كان متساويا تقريبا بالنسبة لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تستخدم كل من الإستروجين والبروجستيرون وتلك التي تستخدم البروجستيرون فقط، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المئة مقارنة بمن لا يستخدمنها على الإطلاق.ولفت الباحثون إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع تقدم العمر، لذلك قام مؤلفو الدراسة بحساب مقدار الخطر الزائد المطلق المرتبط بوسائل منع الحمل الهرمونية، وقالوا إن النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الهرمونية لمدة خمس سنوات تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما يمثلن ثماني حالات من سرطان الثدي لكل 100 ألف، وفي الفئة العمرية ما بين 35 و39 سنة، كانت 265 إصابة لكل 100 ألف.

https://sputnikarabic.ae/20220806/دراسة-تحدد-أفضل-غذاء-للوقاية-من-سرطان-الثدي-1066079476.html

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