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https://sputnikarabic.ae/20230322/دراسة-تكشف-عن-دور-أدوية-منع-الحمل-في-الإصابة-بسرطان-الثدي-1075035556.html
دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء
دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء
أظهرت دراسة، نشرت أمس الثلاثاء، عن أن جميع أدوية منع الحمل الهرمونية تشكل مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي، بما في ذلك حبوب منع الحمل التي تحتوي على... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T13:38+0000
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ونقل موقع "sciencealert" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن توضع في الحسبان عند التفكير في الحصول على فوائد موانع الحمل الهرمونية.يشار إلى أن الدراسات السابقة كانت قد أثبتت وجود خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي من موانع الحمل المكونة من هرمونين، أو موانع الحمل المركبة التي تستخدم كلا من الإستروجين والبروجستيرون، في حين أن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط كان بعيدا عن تلك الشكوك، حيث تم إجراء القليل من الأبحاث حول علاقته بسرطان الثدي.وأوضحت الدراسة الحديثة أن خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي كان متساويا تقريبا بالنسبة لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تستخدم كل من الإستروجين والبروجستيرون وتلك التي تستخدم البروجستيرون فقط، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المئة مقارنة بمن لا يستخدمنها على الإطلاق.ولفت الباحثون إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع تقدم العمر، لذلك قام مؤلفو الدراسة بحساب مقدار الخطر الزائد المطلق المرتبط بوسائل منع الحمل الهرمونية، وقالوا إن النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الهرمونية لمدة خمس سنوات تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما يمثلن ثماني حالات من سرطان الثدي لكل 100 ألف، وفي الفئة العمرية ما بين 35 و39 سنة، كانت 265 إصابة لكل 100 ألف.
https://sputnikarabic.ae/20220806/دراسة-تحدد-أفضل-غذاء-للوقاية-من-سرطان-الثدي-1066079476.html
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار

دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء

13:38 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 22.03.2023)
© facebook/Les femmes algériennes حبوب منع الحمل
 حبوب منع الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© facebook/Les femmes algériennes
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أظهرت دراسة، نشرت أمس الثلاثاء، عن أن جميع أدوية منع الحمل الهرمونية تشكل مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي، بما في ذلك حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط.
ونقل موقع "sciencealert" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن توضع في الحسبان عند التفكير في الحصول على فوائد موانع الحمل الهرمونية.
يشار إلى أن الدراسات السابقة كانت قد أثبتت وجود خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي من موانع الحمل المكونة من هرمونين، أو موانع الحمل المركبة التي تستخدم كلا من الإستروجين والبروجستيرون، في حين أن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط كان بعيدا عن تلك الشكوك، حيث تم إجراء القليل من الأبحاث حول علاقته بسرطان الثدي.
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
دراسة تحدد أفضل غذاء للوقاية من سرطان الثدي
6 أغسطس 2022, 15:57 GMT
وأوضحت الدراسة الحديثة أن خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي كان متساويا تقريبا بالنسبة لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تستخدم كل من الإستروجين والبروجستيرون وتلك التي تستخدم البروجستيرون فقط، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المئة مقارنة بمن لا يستخدمنها على الإطلاق.
ولفت الباحثون إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع تقدم العمر، لذلك قام مؤلفو الدراسة بحساب مقدار الخطر الزائد المطلق المرتبط بوسائل منع الحمل الهرمونية، وقالوا إن النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الهرمونية لمدة خمس سنوات تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما يمثلن ثماني حالات من سرطان الثدي لكل 100 ألف، وفي الفئة العمرية ما بين 35 و39 سنة، كانت 265 إصابة لكل 100 ألف.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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