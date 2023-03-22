https://sputnikarabic.ae/20230322/دراسة-تكشف-عن-دور-أدوية-منع-الحمل-في-الإصابة-بسرطان-الثدي-1075035556.html
دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء
دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء
أظهرت دراسة، نشرت أمس الثلاثاء، عن أن جميع أدوية منع الحمل الهرمونية تشكل مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي، بما في ذلك حبوب منع الحمل التي تحتوي على... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T13:38+0000
2023-03-22T13:38+0000
2023-03-22T14:00+0000
مجتمع
الصحة
علوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102160/16/1021601610_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_d7ae811530361c78abe068c99bb68369.jpg
ونقل موقع "sciencealert" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن توضع في الحسبان عند التفكير في الحصول على فوائد موانع الحمل الهرمونية.يشار إلى أن الدراسات السابقة كانت قد أثبتت وجود خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي من موانع الحمل المكونة من هرمونين، أو موانع الحمل المركبة التي تستخدم كلا من الإستروجين والبروجستيرون، في حين أن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط كان بعيدا عن تلك الشكوك، حيث تم إجراء القليل من الأبحاث حول علاقته بسرطان الثدي.وأوضحت الدراسة الحديثة أن خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي كان متساويا تقريبا بالنسبة لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تستخدم كل من الإستروجين والبروجستيرون وتلك التي تستخدم البروجستيرون فقط، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المئة مقارنة بمن لا يستخدمنها على الإطلاق.ولفت الباحثون إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي تزداد مع تقدم العمر، لذلك قام مؤلفو الدراسة بحساب مقدار الخطر الزائد المطلق المرتبط بوسائل منع الحمل الهرمونية، وقالوا إن النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الهرمونية لمدة خمس سنوات تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما يمثلن ثماني حالات من سرطان الثدي لكل 100 ألف، وفي الفئة العمرية ما بين 35 و39 سنة، كانت 265 إصابة لكل 100 ألف.
https://sputnikarabic.ae/20220806/دراسة-تحدد-أفضل-غذاء-للوقاية-من-سرطان-الثدي-1066079476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102160/16/1021601610_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_84bf2fdd78a87b443433757254ca89f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار
دراسة جديدة تكشف عن سبب آخر للإصابة بسرطان الثدي لدى النساء
13:38 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
أظهرت دراسة، نشرت أمس الثلاثاء، عن أن جميع أدوية منع الحمل الهرمونية تشكل مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي، بما في ذلك حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط.
ونقل موقع
"sciencealert" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن توضع في الحسبان عند التفكير في الحصول على فوائد موانع الحمل الهرمونية.
يشار إلى أن الدراسات السابقة كانت قد أثبتت وجود خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي من موانع الحمل المكونة من هرمونين، أو موانع الحمل المركبة التي تستخدم كلا من الإستروجين والبروجستيرون، في حين أن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط كان بعيدا عن تلك الشكوك، حيث تم إجراء القليل من الأبحاث حول علاقته بسرطان الثدي.
وأوضحت الدراسة الحديثة أن خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي كان متساويا تقريبا بالنسبة لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تستخدم كل من الإستروجين والبروجستيرون وتلك التي تستخدم البروجستيرون فقط، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المئة مقارنة بمن لا يستخدمنها على الإطلاق.
ولفت الباحثون إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي
تزداد مع تقدم العمر، لذلك قام مؤلفو الدراسة بحساب مقدار الخطر الزائد المطلق المرتبط بوسائل منع الحمل الهرمونية، وقالوا إن النساء اللائي يتناولن موانع الحمل الهرمونية لمدة خمس سنوات تتراوح أعمارهن بين 16 و20 عاما يمثلن ثماني حالات من سرطان الثدي لكل 100 ألف، وفي الفئة العمرية ما بين 35 و39 سنة، كانت 265 إصابة لكل 100 ألف.