https://sputnikarabic.ae/20230322/دقلو-يدعو-السودانيين-لجعل-السبت-من-كل-أسبوع-يوما-للنظافة-1075026985.html
دقلو يدعو السودانيين لجعل السبت من كل أسبوع يوما للنظافة
دقلو يدعو السودانيين لجعل السبت من كل أسبوع يوما للنظافة
دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، السودانيين لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع يوما عاما للنظافة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:16+0000
2023-03-22T11:16+0000
2023-03-22T11:16+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في كلمة له مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم.وحث دقلو المواطنيين على ضرورة مساعدة الجهات العاملة في النظافة من خلال عدم ترك مخلفات الأطعمة والمشروبات في العراء، خاصة في الساحات العامة وأماكن الترفيه.وأوصى الأسر وجميع مرتادي الأماكن العامة، بجمع مخلفات الأطعمة والنفايات في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة، لمساعدة الجهات المختصة في عمليات النظافة.وأضاف "يجب جمع باقي مخلفات الطعام والشراب وربطها في حقيبة بلاستيكية ووضعها في السلة، حتى ننعم ببيئة صحية نظيفة".كما انتقد سلوك بعض المواطنين، الذين يرمون مخلفات المشروبات في قارعة الطريق، مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بالبيئة.
https://sputnikarabic.ae/20230308/دقلو-خلافي-ليس-مع-الجيش-السوداني-إنما-مع-المتمسكين-بالسلطة-1074476857.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
دقلو يدعو السودانيين لجعل السبت من كل أسبوع يوما للنظافة
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دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، السودانيين لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع يوما عاما للنظافة.
وحسب وكالة
الأنباء السودانية، جاء ذلك في كلمة له مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم.
وحث دقلو المواطنيين على ضرورة مساعدة الجهات العاملة في النظافة من خلال عدم ترك مخلفات الأطعمة والمشروبات في العراء، خاصة في الساحات العامة وأماكن الترفيه.
وأوصى الأسر وجميع مرتادي الأماكن العامة، بجمع مخلفات الأطعمة والنفايات في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة، لمساعدة الجهات المختصة في عمليات النظافة.
وأضاف "يجب جمع باقي مخلفات الطعام والشراب وربطها في حقيبة بلاستيكية ووضعها في السلة، حتى ننعم ببيئة صحية نظيفة".
واقترح دقلو تخصيص يوم السبت من كل أسبوع يوما عاما للنظافة، يخرج فيه الجميع لنظافة الخرطوم، لافتا إلى أنه سيشارك شخصيا بالنزول إلى الشارع للمساعدة في عمليات النظافة.
كما انتقد سلوك بعض المواطنين، الذين يرمون مخلفات المشروبات في قارعة الطريق، مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بالبيئة.