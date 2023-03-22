https://sputnikarabic.ae/20230322/دقلو-يدعو-السودانيين-لجعل-السبت-من-كل-أسبوع-يوما-للنظافة-1075026985.html

دقلو يدعو السودانيين لجعل السبت من كل أسبوع يوما للنظافة

دقلو يدعو السودانيين لجعل السبت من كل أسبوع يوما للنظافة

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، السودانيين لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع يوما عاما للنظافة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في كلمة له مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم.وحث دقلو المواطنيين على ضرورة مساعدة الجهات العاملة في النظافة من خلال عدم ترك مخلفات الأطعمة والمشروبات في العراء، خاصة في الساحات العامة وأماكن الترفيه.وأوصى الأسر وجميع مرتادي الأماكن العامة، بجمع مخلفات الأطعمة والنفايات في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة، لمساعدة الجهات المختصة في عمليات النظافة.وأضاف "يجب جمع باقي مخلفات الطعام والشراب وربطها في حقيبة بلاستيكية ووضعها في السلة، حتى ننعم ببيئة صحية نظيفة".كما انتقد سلوك بعض المواطنين، الذين يرمون مخلفات المشروبات في قارعة الطريق، مشيراً إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بالبيئة.

https://sputnikarabic.ae/20230308/دقلو-خلافي-ليس-مع-الجيش-السوداني-إنما-مع-المتمسكين-بالسلطة-1074476857.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار