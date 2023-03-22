https://sputnikarabic.ae/20230322/روسيا-تواصل-إرسال-الوقود-النووي-إلى-أوروبا-1075039444.html
روسيا تواصل إرسال الوقود النووي إلى أوروبا
روسيا تواصل إرسال الوقود النووي إلى أوروبا
قال مركز الدولة الفنلندي للأمان الإشعاعي، يوم الأربعاء، إن روسيا شحنت دفعة أخرى من الوقود النووي عبر فنلندا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T14:25+0000
2023-03-22T14:25+0000
2023-03-22T14:25+0000
طاقة نووية
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وتم الإبلاغ لأول مرة عن مثل هذه العملية في فنلندا، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما تم إرسال الوقود النووي الروسي إلى العملاء في بلدان أخرى على متن طائرة من مدينة لابينرانتا.وأرسلت الشحنة عبر فنلندا بسبب غياب التواصل الجوي بين روسيا وأوروبا.وفي أوائل مارس/آذار، أشارت شركة "فورتوم" الفنلندية المعنية بالطاقة إلى أنها تواصل شراء الوقود النووي لمحطة لوفييسا للطاقة النووية، الواقعة في فنلندا نفسها، من شركة الوقود الروسية "تفيل".وأشار بيان للوكالة الحكومية الفنلندية إلى أن "الوقود النووي الجديد المرسل من روسيا قد انطلق عبر فنلندا، وتم تحميله في مطار هلسنكي فانتا، يوم السبت 18 مارس على متن طائرة شحن".
https://sputnikarabic.ae/20220311/أوكرانيا-تعلن-ايقاف-وإلغاء-كل-عقود-شراء-الوقود-النووي-من-روسيا-1059748607.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طاقة نووية
روسيا تواصل إرسال الوقود النووي إلى أوروبا
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قال مركز الدولة الفنلندي للأمان الإشعاعي، يوم الأربعاء، إن روسيا شحنت دفعة أخرى من الوقود النووي عبر فنلندا.
وتم الإبلاغ لأول مرة عن مثل هذه العملية في فنلندا، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما تم إرسال الوقود النووي الروسي إلى العملاء في بلدان أخرى على متن طائرة من مدينة لابينرانتا.
وأرسلت الشحنة عبر فنلندا بسبب غياب التواصل الجوي بين روسيا وأوروبا.
وفي أوائل مارس/آذار، أشارت شركة "فورتوم" الفنلندية المعنية بالطاقة إلى أنها تواصل شراء الوقود النووي لمحطة لوفييسا للطاقة النووية، الواقعة في فنلندا نفسها، من شركة الوقود الروسية "تفيل".
وأشار بيان للوكالة الحكومية الفنلندية إلى أن "الوقود النووي الجديد المرسل من روسيا قد انطلق عبر فنلندا، وتم تحميله في مطار هلسنكي فانتا، يوم السبت 18 مارس على متن طائرة شحن".