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https://sputnikarabic.ae/20230322/روسيا-تواصل-إرسال-الوقود-النووي-إلى-أوروبا-1075039444.html
روسيا تواصل إرسال الوقود النووي إلى أوروبا
روسيا تواصل إرسال الوقود النووي إلى أوروبا
قال مركز الدولة الفنلندي للأمان الإشعاعي، يوم الأربعاء، إن روسيا شحنت دفعة أخرى من الوقود النووي عبر فنلندا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T14:25+0000
2023-03-22T14:25+0000
طاقة نووية
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وتم الإبلاغ لأول مرة عن مثل هذه العملية في فنلندا، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما تم إرسال الوقود النووي الروسي إلى العملاء في بلدان أخرى على متن طائرة من مدينة لابينرانتا.وأرسلت الشحنة عبر فنلندا بسبب غياب التواصل الجوي بين روسيا وأوروبا.وفي أوائل مارس/آذار، أشارت شركة "فورتوم" الفنلندية المعنية بالطاقة إلى أنها تواصل شراء الوقود النووي لمحطة لوفييسا للطاقة النووية، الواقعة في فنلندا نفسها، من شركة الوقود الروسية "تفيل".وأشار بيان للوكالة الحكومية الفنلندية إلى أن "الوقود النووي الجديد المرسل من روسيا قد انطلق عبر فنلندا، وتم تحميله في مطار هلسنكي فانتا، يوم السبت 18 مارس على متن طائرة شحن".
https://sputnikarabic.ae/20220311/أوكرانيا-تعلن-ايقاف-وإلغاء-كل-عقود-شراء-الوقود-النووي-من-روسيا-1059748607.html
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طاقة نووية
طاقة نووية

روسيا تواصل إرسال الوقود النووي إلى أوروبا

14:25 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / محطة طاقة نووية / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / محطة طاقة نووية
/
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قال مركز الدولة الفنلندي للأمان الإشعاعي، يوم الأربعاء، إن روسيا شحنت دفعة أخرى من الوقود النووي عبر فنلندا.
وتم الإبلاغ لأول مرة عن مثل هذه العملية في فنلندا، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما تم إرسال الوقود النووي الروسي إلى العملاء في بلدان أخرى على متن طائرة من مدينة لابينرانتا.
وأرسلت الشحنة عبر فنلندا بسبب غياب التواصل الجوي بين روسيا وأوروبا.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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11 مارس 2022, 07:01 GMT
وفي أوائل مارس/آذار، أشارت شركة "فورتوم" الفنلندية المعنية بالطاقة إلى أنها تواصل شراء الوقود النووي لمحطة لوفييسا للطاقة النووية، الواقعة في فنلندا نفسها، من شركة الوقود الروسية "تفيل".
وأشار بيان للوكالة الحكومية الفنلندية إلى أن "الوقود النووي الجديد المرسل من روسيا قد انطلق عبر فنلندا، وتم تحميله في مطار هلسنكي فانتا، يوم السبت 18 مارس على متن طائرة شحن".
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