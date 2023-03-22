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https://sputnikarabic.ae/20230322/ريابكوف-روسيا-تحذر-الولايات-المتحدة-من-اختبار-صبر-موسكو-وسيتم-ضمان-أمن-بلادنا-بكل-الوسائل-المتاحة-1075015199.html
ريابكوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من اختبار صبر موسكو وسيتم ضمان أمن بلادنا بكل الوسائل المتاحة
ريابكوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من اختبار صبر موسكو وسيتم ضمان أمن بلادنا بكل الوسائل المتاحة
صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحث الولايات المتحدة على عدم اتباع طريق التصعيد. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T07:23+0000
2023-03-22T07:28+0000
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تصريحات ريابكوف جاءت تعليقا على دعوة أعضاء الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.ففي وقت سابق، أرسل أربعة من كبار المشرعين الجمهوريين الأمريكيين رسالة إلى الرئيس بايدن يحثون فيها على مساعدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية، ووقع الطلب رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول ولجنة القوات المسلحة مايك روجرز، وهما أعضاء في الهياكل المماثلة في مجلس الشيوخ جيم ريش وروجر ويكرز.مضيفا: "الولايات المتحدة، في الواقع، كل يوم - وهذا ليس مبالغة - تظهر تصميمها على المضي في طريق التصعيد. خطر مثل هذا المسار واضح لنا. نحن نرى أنه لا يوجد عمليا أي تسميات من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية التي لن يتم توريدها إلى أوكرانيا. يتم النظر في المزيد والمزيد من الأنظمة الحديثة المعقدة بعيدة المدى المميتة ليتم تزويد االجانب الأوكراني بها. وهكذا تؤكد الولايات المتحدة مرارا وضعها كطرف متورط بشكل مباشر في هذا الصراع".مشيرا إلى أن روسيا ستقوم "بتأمين أمنها بنسبة 100 في المئة بكل الوسائل المتاحة ولا يمكن للطائرات الأمريكية - من دون طيار، استطلاع، هجوم، استراتيجية، أيا كانت - أن تهز عزمنا".
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ريابكوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من اختبار صبر موسكو وسيتم ضمان أمن بلادنا بكل الوسائل المتاحة

07:23 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy /  / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول "معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy /
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحث الولايات المتحدة على عدم اتباع طريق التصعيد.
تصريحات ريابكوف جاءت تعليقا على دعوة أعضاء الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.
ففي وقت سابق، أرسل أربعة من كبار المشرعين الجمهوريين الأمريكيين رسالة إلى الرئيس بايدن يحثون فيها على مساعدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية، ووقع الطلب رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول ولجنة القوات المسلحة مايك روجرز، وهما أعضاء في الهياكل المماثلة في مجلس الشيوخ جيم ريش وروجر ويكرز.

وفي لقاء مع الصحفيين قال ريابكوف: "نحث الجانب الأمريكي على عدم اتباع طريق التصعيد. أنا لا أتناول الآن مسألة مدى جواز استخدام الذخائر العنقودية في نزاع مسلح. هذا موضوع نوقش منذ فترة طويلة في منصات دولية متخصصة".

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مضيفا: "الولايات المتحدة، في الواقع، كل يوم - وهذا ليس مبالغة - تظهر تصميمها على المضي في طريق التصعيد. خطر مثل هذا المسار واضح لنا. نحن نرى أنه لا يوجد عمليا أي تسميات من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية التي لن يتم توريدها إلى أوكرانيا. يتم النظر في المزيد والمزيد من الأنظمة الحديثة المعقدة بعيدة المدى المميتة ليتم تزويد االجانب الأوكراني بها. وهكذا تؤكد الولايات المتحدة مرارا وضعها كطرف متورط بشكل مباشر في هذا الصراع".
مشيرا إلى أن روسيا ستقوم "بتأمين أمنها بنسبة 100 في المئة بكل الوسائل المتاحة ولا يمكن للطائرات الأمريكية - من دون طيار، استطلاع، هجوم، استراتيجية، أيا كانت - أن تهز عزمنا".
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