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https://sputnikarabic.ae/20230322/ريابكوف-لا-مجال-للعمل-مع-واشنطن-كما-في-السابق-طالما-أن-المواجهة-مفتوحة--1075041756.html
ريابكوف: لا مجال للعمل مع واشنطن كما في السابق طالما أن المواجهة مفتوحة
ريابكوف: لا مجال للعمل مع واشنطن كما في السابق طالما أن المواجهة مفتوحة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا مجال للعمل مع واشنطن كما في السابق طالما أن المواجهة مفتوحة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T15:34+0000
2023-03-22T15:34+0000
العالم
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وقال ريابكوف خلال حديث في منتدى "فالداي" الدولي: "الولايات المتحدة في الواقع طرف في الصراع الأوكراني. وبالطبع، لا يمكننا ممارسة الأعمال كما كانت من قبل. و"قبل"، أعني بها كل شيء قبل الفترة التي وجدنا أنفسنا فيها بحالة نزاع مفتوحة وبحكم الأمر الواقع مع الولايات المتحدة".وأشار ريابكوف إلى أن روسيا وأمريكا ليس لديهما الآن أي نقاط اتصال حول موضوع معاهدة "ستارت".وقال: "ببساطة لا توجد نقاط اتصال. لا أعتقد أن هناك أي أسباب لمناقشة معاهدة ستارت مع أمريكا في الوقت الحالي. لا يمكننا حتى النظر في إخطارات معينة من الجانب الأمريكي، لأنه من وجهة نظر رسمية، تم تعليق العقد وليس لدينا الحق في الانخراط في هذا النشاط، مع مراعاة القانون المعتمد في هذا الشأن، سيكون هذا انتهاكا للقانون الفيدرالي من جانبنا".وفي حديثه عن الاتصالات الأخيرة مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع، أشار ريابكوف إلى أنها تتلخص إلى حد كبير في عرض الجانب الروسي "لموقف ومضمون القرارات التي تم اتخاذها".وأضاف: "أعتقد أننا تمكنا من نقل هذا بالتفصيل وبوضوح تام إلى زملائنا الأمريكيين. وفي المقابل، سمعنا منهم عن مجموعة الأفكار والاعتبارات نفسها التي أصبحت علنية فيما بعد".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/ شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار، أي إمكانات الضربة المشتركة لحلف الناتو.تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ريابكوف: لا مجال للعمل مع واشنطن كما في السابق طالما أن المواجهة مفتوحة

15:34 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه لا مجال للعمل مع واشنطن كما في السابق طالما أن المواجهة مفتوحة.
وقال ريابكوف خلال حديث في منتدى "فالداي" الدولي: "الولايات المتحدة في الواقع طرف في الصراع الأوكراني. وبالطبع، لا يمكننا ممارسة الأعمال كما كانت من قبل. و"قبل"، أعني بها كل شيء قبل الفترة التي وجدنا أنفسنا فيها بحالة نزاع مفتوحة وبحكم الأمر الواقع مع الولايات المتحدة".
وأشار ريابكوف إلى أن روسيا وأمريكا ليس لديهما الآن أي نقاط اتصال حول موضوع معاهدة "ستارت".
وقال: "ببساطة لا توجد نقاط اتصال. لا أعتقد أن هناك أي أسباب لمناقشة معاهدة ستارت مع أمريكا في الوقت الحالي. لا يمكننا حتى النظر في إخطارات معينة من الجانب الأمريكي، لأنه من وجهة نظر رسمية، تم تعليق العقد وليس لدينا الحق في الانخراط في هذا النشاط، مع مراعاة القانون المعتمد في هذا الشأن، سيكون هذا انتهاكا للقانون الفيدرالي من جانبنا".
وفي حديثه عن الاتصالات الأخيرة مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع، أشار ريابكوف إلى أنها تتلخص إلى حد كبير في عرض الجانب الروسي "لموقف ومضمون القرارات التي تم اتخاذها".
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وأضاف: "أعتقد أننا تمكنا من نقل هذا بالتفصيل وبوضوح تام إلى زملائنا الأمريكيين. وفي المقابل، سمعنا منهم عن مجموعة الأفكار والاعتبارات نفسها التي أصبحت علنية فيما بعد".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/ شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.
وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية في الاعتبار، أي إمكانات الضربة المشتركة لحلف الناتو.
تم تسليم المذكرة الرسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.
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