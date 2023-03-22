https://sputnikarabic.ae/20230322/زاخاروفا-تصف-خطط-بريطانيا-تزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-بأنها-استفزاز-1075013904.html
زاخاروفا تصف خطط بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بأنها استفزاز
زاخاروفا تصف خطط بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بأنها استفزاز
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطط واشنطن لتزويد نظام كييف بذخيرة اليورانيوم المستنفد هي استفزاز يهدف إلى نقل الصراع في... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T05:41+0000
2023-03-22T05:41+0000
2023-03-22T05:52+0000
روسيا
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وقالت لـ "سبوتنيك" في رد على سؤال ذي صلة "هذا استفزاز بريطاني آخر يهدف إلى نقل الصراع في أوكرانيا إلى جولة جديدة من العدوان والصراع والمواجهة لإعطاء بُعد نوعي جديد".كما أشارت زاخاروفا إلى أن تصريحات واشنطن ولندن حول الرغبة في السلام في أوكرانيا ورفاهية الشعب الأوكراني هي أكاذيب، لأن هدفها الحقيقي هو تدمير أوكرانيا.في وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لنقل قذائف تحتوي على لب من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا إلى جانب دبابات "تشالنجر".
https://sputnikarabic.ae/20230321/لافروف-يعلق-على-خطط-بريطانيا-لإرسال-اليورانيوم-المنضب-إلى-كييف--1075000624.html
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روسيا
زاخاروفا تصف خطط بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بأنها استفزاز
05:41 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 05:52 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطط واشنطن لتزويد نظام كييف بذخيرة اليورانيوم المستنفد هي استفزاز يهدف إلى نقل الصراع في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة من المواجهة.
وقالت لـ "سبوتنيك" في رد على سؤال ذي صلة "هذا استفزاز بريطاني آخر يهدف إلى نقل الصراع في أوكرانيا إلى جولة جديدة من العدوان والصراع والمواجهة لإعطاء بُعد نوعي جديد".
كما أشارت زاخاروفا إلى أن تصريحات واشنطن ولندن حول الرغبة في السلام في أوكرانيا ورفاهية الشعب الأوكراني هي أكاذيب، لأن هدفها الحقيقي هو تدمير أوكرانيا.
وأضافت: "كل ما نسمعه من هذه البلدان التي تتمحور حول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، حول السلام، والتسوية، ومستقبل أوكرانيا، ورفاهية الشعب الأوكراني، هو كذبة ، وزيف، إنه خداع. في الواقع الهدف مختلف تماما".
في وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لنقل قذائف تحتوي على لب من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا إلى جانب دبابات "تشالنجر".