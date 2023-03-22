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https://sputnikarabic.ae/20230322/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1075012168.html
سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسكي، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T02:03+0000
2023-03-22T02:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "سمع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي. ابقوا في الملاجئ".ودوت في الساعة 2.20 بتوقيت موسكو، صفارات الإنذار في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا محذرة من ضربات جوية روسية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/إعلان-حالة-التأهب-من-الغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075010422.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

سماع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا

02:03 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 02:10 GMT 22.03.2023)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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أعلنت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خميلنيتسكي، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "سمع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي. ابقوا في الملاجئ".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي ووسط أوكرانيا
أمس, 22:29 GMT
ودوت في الساعة 2.20 بتوقيت موسكو، صفارات الإنذار في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا محذرة من ضربات جوية روسية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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