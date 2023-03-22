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https://sputnikarabic.ae/20230322/شركة-أدوية-روسية-تتبرع-بـ31-ألف-قارورة-إنسولين-لسوريا-1075032485.html
شركة أدوية روسية تتبرع بـ31 ألف قارورة إنسولين لسوريا
شركة أدوية روسية تتبرع بـ31 ألف قارورة إنسولين لسوريا
وصلت دفعة من "الإنسولين" أرسلتها شركة أدوية روسية إلى سوريا ليتم التبرع بها للمناطق التي تضررت جراء الزلزال. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T13:25+0000
2023-03-22T13:25+0000
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وتم إرسال أكثر من 31 ألف قارورة من "الإنسولين" المعدل وراثيًا كمساعدات إنسانية.وينتشر مرض السكري في سوريا بشكل كبير حسب الأرقام الرسمية، تم تشخيص إصابة نحو 1,5 مليون شخص، أي أكثر من 13 في المئة من نسبة السكان البالغين في البلاد.منذ عدة سنوات، يعاني المرضى السوريون من وضع صعب من عدم توفر الأدوية العالية الجودة والرعاية الطبية بسبب العقوبات الغربية. الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في فبراير/شباط الماضي، "زاد الطين بلّة". وتم تدمير العديد من المستشفيات ومراكز السكري، ووجدت صعوبات إضافية في شراء الأدوية ونقلها.على الرغم من كل الصعوبات، أصبح شحن "الإنسولين" ممكنًا بفضل المشاركة الكبيرة في مشروع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وكذلك البعثة التجارية الروسية في سوريا ورئيسها شخصيًا غيورغي أساتريان.وتبرعت وكالة الأنباء "سبوتنيك" من خلال قسمها العربي وبدعم من مؤسسة الدكتورة "ليزا الخيرية"، بـ 25 طنًا من المساعدات الإنسانية لسوريا، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات إزالة الحطام، وانضمت شركة الأدوية الروسية إلى نشاط "سبوتنيك" الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20230310/توزيع-مساعدات-إغاثية-جمعها-فريق-سبوتنيك-لمتضرري-الزلزال-في-سوريا-1074566735.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا

شركة أدوية روسية تتبرع بـ31 ألف قارورة إنسولين لسوريا

13:25 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأنسولين
أنسولين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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وصلت دفعة من "الإنسولين" أرسلتها شركة أدوية روسية إلى سوريا ليتم التبرع بها للمناطق التي تضررت جراء الزلزال.
وتم إرسال أكثر من 31 ألف قارورة من "الإنسولين" المعدل وراثيًا كمساعدات إنسانية.
وينتشر مرض السكري في سوريا بشكل كبير حسب الأرقام الرسمية، تم تشخيص إصابة نحو 1,5 مليون شخص، أي أكثر من 13 في المئة من نسبة السكان البالغين في البلاد.
منذ عدة سنوات، يعاني المرضى السوريون من وضع صعب من عدم توفر الأدوية العالية الجودة والرعاية الطبية بسبب العقوبات الغربية. الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في فبراير/شباط الماضي، "زاد الطين بلّة". وتم تدمير العديد من المستشفيات ومراكز السكري، ووجدت صعوبات إضافية في شراء الأدوية ونقلها.
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق سبوتنيك لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
10 مارس, 15:14 GMT
على الرغم من كل الصعوبات، أصبح شحن "الإنسولين" ممكنًا بفضل المشاركة الكبيرة في مشروع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وكذلك البعثة التجارية الروسية في سوريا ورئيسها شخصيًا غيورغي أساتريان.

قالت مارينا ريكوفا، مديرة التسويق الاستراتيجي لشركة الأدوية: "الحزن والمرض ليس لهما حدود وجنسيات. من المستحيل التنحي جانبًا عندما يجد الناس أنفسهم دون أدوية حيوية. لقد عملنا مع المرضى لسنوات عديدة ونفهم مدى اعتماد نوعية حياتهم ومدتها على تلقي الإنسولين. لذلك، بذلنا قصارى جهدنا حتى لا نترك الشعب السوري وحده مع المشكلة، ويسعدنا أننا تمكنا من توصيل الإنسولين ومساعدة المرضى".

وتبرعت وكالة الأنباء "سبوتنيك" من خلال قسمها العربي وبدعم من مؤسسة الدكتورة "ليزا الخيرية"، بـ 25 طنًا من المساعدات الإنسانية لسوريا، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات إزالة الحطام، وانضمت شركة الأدوية الروسية إلى نشاط "سبوتنيك" الإنساني.
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