https://sputnikarabic.ae/20230322/شهر-رمضان-يدفع-لإجراء-تعديلات-على-قواعد-مباريات-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-1075037701.html
"شهر رمضان" يدفع لإجراء تعديلات على قواعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
"شهر رمضان" يدفع لإجراء تعديلات على قواعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
أشارت تقاير إعلامية بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيجري بعض التعديلات على مباريات الدوري الممتاز خلال شهر رمضان. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T14:15+0000
2023-03-22T14:15+0000
2023-03-22T14:15+0000
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ووفقا للتقارير، فإنه سيتم إيقاف المباريات خلال فترة الإفطار للسماح للاعبيين الصائمين بالإفطار، وذلك لشرب الماء وتناول بعض المكملات الغذائية.وبحسب التقارير، فقد تم إعلام حكام الدوري الممتاز بهذه الخطوة لإيقاف المباريات لبضع دقائق للسماح للاعبيين بالإفطار.يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم أعلن، في وقت سابق،عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج". وذكر النادي أن هذه الفعالية ستكون جزءا من شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، والذي يبدأ من قبل الفجر حتى غروب الشمس. وهذا أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة خلال رمضان، ويُتيح الإفطار المفتوح للمسلمين فرصة التجمع لتناول الطعام معاً، إضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار".
https://sputnikarabic.ae/20230314/تشيلسي-يستعد-لتنظيم-إفطار-جماعي-في-ملعبه-خلال-شهر-رمضان-1074702383.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
"شهر رمضان" يدفع لإجراء تعديلات على قواعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
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أشارت تقاير إعلامية بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيجري بعض التعديلات على مباريات الدوري الممتاز خلال شهر رمضان.
ووفقا للتقارير، فإنه سيتم إيقاف المباريات خلال فترة الإفطار للسماح للاعبيين الصائمين بالإفطار، وذلك لشرب الماء وتناول بعض المكملات الغذائية.
وبحسب التقارير
، فقد تم إعلام حكام الدوري الممتاز بهذه الخطوة لإيقاف المباريات لبضع دقائق للسماح للاعبيين بالإفطار.
كما طُلب من الحكام قبل بدء اللعبة تحديد جميع اللاعبين الذين قد يحتاجون إلى استراحة لكسر صيامهم أثناء المباراة، وإذا أمكن، الاتفاق معهم على الوقت التقريبي لذلك.
يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم أعلن، في وقت سابق،عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج".
وذكر النادي أن هذه الفعالية ستكون جزءا من شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، والذي يبدأ من قبل الفجر حتى غروب الشمس. وهذا أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة خلال رمضان، ويُتيح الإفطار المفتوح للمسلمين فرصة التجمع لتناول الطعام معاً، إضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار".