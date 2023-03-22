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https://sputnikarabic.ae/20230322/شهر-رمضان-يدفع-لإجراء-تعديلات-على-قواعد-مباريات-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-1075037701.html
"شهر رمضان" يدفع لإجراء تعديلات على قواعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
"شهر رمضان" يدفع لإجراء تعديلات على قواعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
أشارت تقاير إعلامية بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيجري بعض التعديلات على مباريات الدوري الممتاز خلال شهر رمضان. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T14:15+0000
2023-03-22T14:15+0000
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ووفقا للتقارير، فإنه سيتم إيقاف المباريات خلال فترة الإفطار للسماح للاعبيين الصائمين بالإفطار، وذلك لشرب الماء وتناول بعض المكملات الغذائية.وبحسب التقارير، فقد تم إعلام حكام الدوري الممتاز بهذه الخطوة لإيقاف المباريات لبضع دقائق للسماح للاعبيين بالإفطار.يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم أعلن، في وقت سابق،عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج". وذكر النادي أن هذه الفعالية ستكون جزءا من شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، والذي يبدأ من قبل الفجر حتى غروب الشمس. وهذا أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة خلال رمضان، ويُتيح الإفطار المفتوح للمسلمين فرصة التجمع لتناول الطعام معاً، إضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار".
https://sputnikarabic.ae/20230314/تشيلسي-يستعد-لتنظيم-إفطار-جماعي-في-ملعبه-خلال-شهر-رمضان-1074702383.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

"شهر رمضان" يدفع لإجراء تعديلات على قواعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

14:15 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISمحمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023.
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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أشارت تقاير إعلامية بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيجري بعض التعديلات على مباريات الدوري الممتاز خلال شهر رمضان.
ووفقا للتقارير، فإنه سيتم إيقاف المباريات خلال فترة الإفطار للسماح للاعبيين الصائمين بالإفطار، وذلك لشرب الماء وتناول بعض المكملات الغذائية.
وبحسب التقارير، فقد تم إعلام حكام الدوري الممتاز بهذه الخطوة لإيقاف المباريات لبضع دقائق للسماح للاعبيين بالإفطار.

كما طُلب من الحكام قبل بدء اللعبة تحديد جميع اللاعبين الذين قد يحتاجون إلى استراحة لكسر صيامهم أثناء المباراة، وإذا أمكن، الاتفاق معهم على الوقت التقريبي لذلك.

ملعب تشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
مجتمع
تشيلسي يستعد لتنظيم إفطار جماعي في ملعبه خلال شهر رمضان
14 مارس, 05:25 GMT
يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي بكرة القدم أعلن، في وقت سابق،عن تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان على ملعبه "ستامفورد بريدج".
وذكر النادي أن هذه الفعالية ستكون جزءا من شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، والذي يبدأ من قبل الفجر حتى غروب الشمس. وهذا أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة خلال رمضان، ويُتيح الإفطار المفتوح للمسلمين فرصة التجمع لتناول الطعام معاً، إضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار".
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