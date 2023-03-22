https://sputnikarabic.ae/20230322/شويغو-القوات-الجوية-الروسية-دمرت-أكثر-من-20-ألف-هدف-للعدو-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-1075026730.html
شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف هدف للعدو خلال العملية العسكرية الخاصة
شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف هدف للعدو خلال العملية العسكرية الخاصة
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الطيارين العسكريين الروس قاموا بأكثر من 140 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة، وتم تدمير أكثر... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:02+0000
2023-03-22T11:02+0000
2023-03-22T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم إجراء أكثر من 140 ألف طلعة جوية. وفي المجموع، دمرت القوات الجوية الروسية أكثر من 20 ألف هدف للعدو ".
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روسيا
شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف هدف للعدو خلال العملية العسكرية الخاصة
11:02 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الطيارين العسكريين الروس قاموا بأكثر من 140 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة، وتم تدمير أكثر من 20 ألف هدف للعدو.
وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم إجراء أكثر من 140 ألف طلعة جوية. وفي المجموع، دمرت القوات الجوية الروسية أكثر من 20 ألف هدف للعدو ".