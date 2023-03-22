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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/شويغو-القوات-الجوية-الروسية-دمرت-أكثر-من-20-ألف-هدف-للعدو-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-1075026730.html
شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف هدف للعدو خلال العملية العسكرية الخاصة
شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف هدف للعدو خلال العملية العسكرية الخاصة
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الطيارين العسكريين الروس قاموا بأكثر من 140 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة، وتم تدمير أكثر... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
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2023-03-22T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم إجراء أكثر من 140 ألف طلعة جوية. وفي المجموع، دمرت القوات الجوية الروسية أكثر من 20 ألف هدف للعدو ".
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شويغو: القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من 20 ألف هدف للعدو خلال العملية العسكرية الخاصة

11:02 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 22.03.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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يتبع
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الطيارين العسكريين الروس قاموا بأكثر من 140 ألف طلعة جوية خلال العملية العسكرية الخاصة، وتم تدمير أكثر من 20 ألف هدف للعدو.
وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم إجراء أكثر من 140 ألف طلعة جوية. وفي المجموع، دمرت القوات الجوية الروسية أكثر من 20 ألف هدف للعدو ".
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