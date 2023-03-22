https://sputnikarabic.ae/20230322/صحفي-أمريكي-يفضح-مناقشة-بايدن-وشولتس-لمسألة-تخريب-خطوط-نورد-ستريم-1075028296.html
صحفي أمريكي يفضح مناقشة بايدن وشولتس لمسألة تخريب خطوط "نورد ستريم"
صحفي أمريكي يفضح مناقشة بايدن وشولتس لمسألة تخريب خطوط "نورد ستريم"
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائزعلى جائزة "بوليتزر"، نقلا عن مصدر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس ناقش خلال زيارته للولايات المتحدة أوائل مارس/آذار، مع... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:50+0000
2023-03-22T11:50+0000
2023-03-22T11:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
روسيا
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf0339c2f947b5dc72f90bb07194f7ef.jpg
أضاف الصحفي الأمريكي أن رحلة شولتس إلى واشنطن تضمنت حدثين عامين فقط، ولم يعقد قادة الدول مؤتمرا صحفيا مع أسئلة من الصحفيين. ومع ذلك، يضيف، أنه أصبح معروفًا فيما بعد عن الاجتماع الذي استمر 80 دقيقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وشولتس، والذي لم يحضره مساعدوه في معظم الأحيان، ولم يتم الإفراج عن أي بيانات رسمية عن الاجتماع.وأشار هيرش خلال اجتماع للمنظمة الأمريكية غير الحكومية "لجنة الجمهورية"، في وقت سابق، إلى أن الوضع في أوكرانيا قد يكون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشابها لسيناريو حرب الفيتنام، لأنه على الرغم من توفير الأسلحة، قد لا تنجو قوات نظام كييف.ونشر هيرش، في 8 فبراير / شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230315/صحفي-أمريكي-يكشف-ظروف-دخول-بلاده-حربا-مباشرة-مع-روسيا-في-أوكرانيا--1074757366.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_545b80d9d59b3a391cb84834f2f29bc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, اقتصاد
صحفي أمريكي يفضح مناقشة بايدن وشولتس لمسألة تخريب خطوط "نورد ستريم"
تابعنا عبر
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائزعلى جائزة "بوليتزر"، نقلا عن مصدر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس ناقش خلال زيارته للولايات المتحدة أوائل مارس/آذار، مع نظيره الأمريكي تخريب أنبوب "نورد ستريم".
أضاف الصحفي الأمريكي أن رحلة شولتس إلى واشنطن تضمنت حدثين عامين فقط، ولم يعقد قادة الدول مؤتمرا صحفيا مع أسئلة من الصحفيين. ومع ذلك، يضيف، أنه أصبح معروفًا فيما بعد عن الاجتماع الذي استمر 80 دقيقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وشولتس، والذي لم يحضره مساعدوه في معظم الأحيان، ولم يتم الإفراج عن أي بيانات رسمية عن الاجتماع.
ونشر هيرش على حسابه الخاص على منصة Substack، قائلا: "لم تكن هناك بيانات أو اتفاقيات مكتوبة صادرة عن أي من الدولتين، لكن شخصا لديه إمكانية الوصول إلى البيانات الدبلوماسية أخبرني أنه كان هناك نقاش حول فضح مسألة خطوط أنابيب الغاز".
وأشار هيرش خلال اجتماع للمنظمة الأمريكية غير الحكومية "لجنة الجمهورية"، في وقت سابق، إلى أن الوضع في أوكرانيا قد يكون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشابها لسيناريو حرب الفيتنام، لأنه على الرغم من توفير الأسلحة، قد لا تنجو قوات نظام كييف.
ونشر هيرش، في 8 فبراير / شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.