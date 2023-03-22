https://sputnikarabic.ae/20230322/صحيفة-فلاديمير-زيلينسكي-قد-يكرر-مصير-أسامة-بن-لادن-1075014413.html

صحيفة: فلاديمير زيلينسكي قد يكرر مصير أسامة بن لادن

صحيفة: فلاديمير زيلينسكي قد يكرر مصير أسامة بن لادن

كتب الإعلامي الياباني هيروشي أوهارا في صحيفة "شوكان غينداي" أن فلاديمير زيلينسكي قد يكرر مصير أسامة بن لادن، الذي كان مدعوما أيضا من الولايات المتحدة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T06:40+0000

2023-03-22T06:40+0000

2023-03-22T06:44+0000

العالم

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وقال: "أسامة بن لادن، الذي تعتبره الولايات المتحدة الآن إرهابيًا دمويًا، كان في الأصل من المجاهدين. حينها كان المجاهدون يقاتلون ضد القوات السوفيتية في أفغانستان، وزودتهم الولايات المتحدة بالسلاح والمال في إطار عملية "الإعصار" (الاسم الرمزي لبرنامج وكالة المخابرات المركزية لتسليح المجاهدين الأفغان). بعبارة أخرى، واشنطن، مثل اليوم في أوكرانيا، دعمتهم، مبررة القتال ضد روسيا، كانت تشيد بالمجاهدين لقتالهم ضد الاتحاد السوفيتي، وكانت تعتبر ابن لادن بطلاً".وبحسب الصحفي، فإن الولايات المتحدة هي التي رفعت زعيم القاعدة ابن لادن "إلى رتبة بطل". وخلص هيروشي أوهارا إلى أنه لهذا السبب، من الضروري مراقبة وضع زيلينسكي عن كثب.وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا زيلينسكي بأنه "ابن لادن الثاني" لأنه كان أيضا "صديق" الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221223/إيران-تحذر-زيلينسكي-من-مصير-بعض-القادة-الذين-كانوا-سعداء-بدعم-أمريكا-لهم-1071525389.html

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