صندوق النقد يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بنحو 16 مليار دولار
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تمويل جديد، قدره 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وذكر الصندوق في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، يأتي بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.
وأضاف البيان أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
ونقل البيان عن جافين جراي المسؤول في صندوق النقد الدولي، قوله إنه "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي السنوات المقبلة، على الرغم من استمرار الضغوط المتصاعدة، بما في ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".
وأضاف جراي أن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون حالياً أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من -3% إلى +1%.
وأضاف جراي أن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون حالياً أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من -3% إلى +1%.
منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/شباط 2022، حصلت كييف على دعم مالي وعسكري من الدول الغربية تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.