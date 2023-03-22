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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/صندوق-النقد-يقر-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بنحو-16-مليار-دولار-1075015063.html
صندوق النقد يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بنحو 16 مليار دولار
صندوق النقد يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بنحو 16 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تمويل جديد، قدره 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T07:20+0000
2023-03-22T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر الصندوق في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، يأتي بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.وأضاف البيان أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".ونقل البيان عن جافين جراي المسؤول في صندوق النقد الدولي، قوله إنه "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي السنوات المقبلة، على الرغم من استمرار الضغوط المتصاعدة، بما في ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع". وأضاف جراي أن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون حالياً أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من -3% إلى +1%.منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/شباط 2022، حصلت كييف على دعم مالي وعسكري من الدول الغربية تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تحويل-دفعة-ثانية-من-المساعدة-المالية-إلى-أوكرانيا-1074847187.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صندوق النقد يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بنحو 16 مليار دولار

07:20 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن تمويل جديد، قدره 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وذكر الصندوق في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، يأتي بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
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ونقل البيان عن جافين جراي المسؤول في صندوق النقد الدولي، قوله إنه "من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي السنوات المقبلة، على الرغم من استمرار الضغوط المتصاعدة، بما في ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع".

وأضاف جراي أن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون حالياً أن يتراوح التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا لعام 2023 من -3% إلى +1%.
منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/شباط 2022، حصلت كييف على دعم مالي وعسكري من الدول الغربية تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
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