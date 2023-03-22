https://sputnikarabic.ae/20230322/علماء-يكتشوف-السبب-الحقيقي-لاكتئاب-سن-اليأس-عند-النساء-1075020333.html
علماء يكتشوف السبب الحقيقي لاكتئاب سن اليأس عند النساء
علماء يكتشوف السبب الحقيقي لاكتئاب سن اليأس عند النساء
اكتشف علماء في دراسة حديثة صلة بين إنزيم في الأمعاء واكتئاب سن اليأس لدى النساء. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T09:23+0000
2023-03-22T09:23+0000
2023-03-22T09:24+0000
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بدأت الدراسة في جامعة ووهان بالصين، عندما لاحظ العلماء أن مستويات هرمون الاستراديول في دم النساء المصابات باكتئاب قبل انقطاع الدورة الشهرية كانت أقل بحوالي 43%.وهرمون الاستراديول هو الشكل الأساسي للاستروجين خلال سنوات الخصوبة.وبحسب موقع "ساينس ألرت"، تم جمع عينات ميكروبيوم الأمعاء من النساء قبل انقطاع الطمث.وأظهرت الاختبارات أنه في غضون ساعتين تدهور الاستراديول بنسبة 77.8% في أحشاء النساء المصابات بالاكتئاب وبنسبة 20% فقط في المجموعة غير المصابة بالاكتئاب.وأشارت النتيجة إلى أنه حتى لو كانت كلتا المجموعتين قادرة على إنتاج استراديول بمستويات صحية، فإن شيئاً ما كان يسبب أو يسرع من تفكك الاستراديول في بيئة الميكروبيوم.وفي تجربة تالية وجد فريق البحث أن إنزيم 3B-HSD الذي تنتجه بعض ميكروبات الأمعاء قادر على تحطيم الاستراديول.وفي المرحلة الأخيرة من التجارب، وجد الباحثون أن مستوى هذا الإنزيم أعلى في الميكروبيومات لدى المصابات باكتئاب في فترة ما قبل انقطاع الطمث.واقترحت النتائج أن البكتيريا التي تحطم الاستراديول وإنزيم 3B-HSD قد تكون أهدافاً محتملة لعلاج الاكتئاب لدى النساء في سن اليأس.
https://sputnikarabic.ae/20230316/علماء-روس-يكتشفون-ارتباطا-بين-الاكتئاب-لدى-المرأة-ومشكلات-القلب-1074814853.html
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منوعات, الصحة, علوم
علماء يكتشوف السبب الحقيقي لاكتئاب سن اليأس عند النساء
09:23 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
اكتشف علماء في دراسة حديثة صلة بين إنزيم في الأمعاء واكتئاب سن اليأس لدى النساء.
بدأت الدراسة في جامعة ووهان بالصين، عندما لاحظ العلماء أن مستويات هرمون الاستراديول في دم النساء
المصابات باكتئاب قبل انقطاع الدورة الشهرية كانت أقل بحوالي 43%.
وهرمون الاستراديول هو الشكل الأساسي للاستروجين خلال سنوات الخصوبة.
وبحسب موقع
"ساينس ألرت"، تم جمع عينات ميكروبيوم الأمعاء من النساء قبل انقطاع الطمث.
وأظهرت الاختبارات أنه في غضون ساعتين تدهور الاستراديول بنسبة 77.8% في أحشاء النساء المصابات بالاكتئاب وبنسبة 20% فقط في المجموعة غير المصابة بالاكتئاب.
وأشارت النتيجة إلى أنه حتى لو كانت كلتا المجموعتين قادرة على إنتاج استراديول بمستويات صحية، فإن شيئاً ما كان يسبب أو يسرع من تفكك الاستراديول في بيئة الميكروبيوم.
وفي تجربة تالية وجد فريق البحث أن إنزيم 3B-HSD الذي تنتجه بعض ميكروبات الأمعاء قادر على تحطيم الاستراديول.
وفي المرحلة الأخيرة من التجارب، وجد الباحثون أن مستوى هذا الإنزيم أعلى في الميكروبيومات لدى المصابات باكتئاب في فترة ما قبل انقطاع الطمث.
واقترحت النتائج أن البكتيريا التي تحطم الاستراديول وإنزيم 3B-HSD قد تكون أهدافاً محتملة لعلاج الاكتئاب
لدى النساء في سن اليأس.