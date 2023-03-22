https://sputnikarabic.ae/20230322/كبير-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-الغرب-لا-يدرك-ارتكابه-أخطاء-جسيمة-ولا-يمكنه-مواجهة-روسيا-1075040131.html

كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الغرب لا يدرك ارتكابه أخطاء جسيمة ولا يمكنه مواجهة روسيا

كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الغرب لا يدرك ارتكابه أخطاء جسيمة ولا يمكنه مواجهة روسيا

يشهد العالم تقلبات وتغيرات جيوسياسية مهمة، تسعى من خلالها القوى المهيمنة على فرض أجندتها الخاصة، لا سيما بعد الأزمة الأوكرانية التي حولت مسار الأمور إلى... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T15:10+0000

2023-03-22T15:10+0000

2023-03-22T15:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/68/1036976896_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5af013cffc3ac1e4f14a9af64e27f325.jpg

تهديدات بقذائف اليورانيوم المنضب واستفزازات وعقوبات تاريخية فُرضت على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحت ذريعة حماية كييف ومعاقبة موسكو.رفضت الخارجية الروسية هذه التهديدات البريطانية واعتبرتها خطوة نحو تصعيد كبير للوضع، ما سيضطر موسكو للرد في حال إمداد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، مع مراعاة العقيدة العسكرية الروسية. فما مدى خطورة استخدام ذلك في العمليات العسكرية، وهل بات نشوب حرب عالمية نووية قريب؟يقول كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، الدكتور يسري أبو شادي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك":واعتبر الدكتور أبو شادي أن "نية بريطانيا بتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة، تكون قد بدأت بالدخول إلى الخط الأحمر، ولا أحد يدري إلى ما ستصل إليه الأمور من تصعيد ربما تؤدي إلى حرب عالمية، وعلى بريطانيا أن تفكر بطريقة أخرى، وهذا الأسلوب مرفوض لأنه يشكل خطرا كبيرا على السلام في العالم".وعن أسباب وأهداف تزويد بريطانيا لكييف بهذه القذائف الخطيرة، قال الدكتور أبو شادي لـ"سبوتنيك":وأضاف: "أتمنى أن يكون الغرب أكثر وعيا، ومن الممكن أن لا يتحملوا رد الفعل الروسي بعد هذا التهديد، ومن الأفضل الجلوس إلى طاولة التفاوض لإيجاد حلول أحسن من صب الزيت على النار ولن يستطيعوا المقاومة، هل أنتم سعداء بهذه الحروب مثلا، هذه أشياء غريبة تحدث يقومون بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في حين أنهم بكل سهولة يستطيعون إنهاء هذه الأزمة بحل سلمي وتفاوض".يشار إلى أن اليورانيوم المنضب أثقل مرتين من القصدير وأكثر سمية من الزئبق، ولا يتم إزالة مركبات اليورانيوم تماما من الأنسجة العظمية للإنسان والحيوان، وبالتالي هذه المواد خطيرة جدا على البشرية وعلى الأجيال القادمة.

https://sputnikarabic.ae/20230322/لافروف-احتمال-إمداد-بريطانيا-نظان-كييف-بقذائف-تحتوي-على-يورانيوم-منضب-خطوة-نحو-تصعيد-كبير-1075029044.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, حصري, تقارير سبوتنيك