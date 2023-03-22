https://sputnikarabic.ae/20230322/كوريا-الشمالية-تعتبر-محاولة-نزع-سلاحها-النووي-إكراها-ترقى-إلى-إعلان-حرب-عليها-1075030736.html

كوريا الشمالية تعتبر محاولة نزع سلاحها النووي إكراها ترقى إلى إعلان حرب عليها

كوريا الشمالية تعتبر محاولة نزع سلاحها النووي إكراها ترقى إلى إعلان حرب عليها

أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "محاولة إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي ترقى إلى إعلان حرب عليها". 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T12:51+0000

2023-03-22T12:51+0000

2023-03-22T12:51+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061626164_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_c195b0a7212fc1d98457a62d379908e0.jpg

سيئول- سبوتنيك. قال وزير خارجية كوريا الشمالية، تشو تشول سو، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية،وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي". وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.وفي اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن صاروخا باليستيا قصير المدى كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.

https://sputnikarabic.ae/20230319/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أسوأ-منتهكي-حقوق-الإنسان-في-العالم-واجتماع-الأمم-المتحدة-غير-قانوني-1074907926.html

https://sputnikarabic.ae/20230320/زعيم-كوريا-الشمالية-وابنته-يشهدان-تجربة-صاروخية-تحاكي-هجوما-نوويا-على-هدف-للعدو-صور-1074944995.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن