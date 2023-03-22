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https://sputnikarabic.ae/20230322/كوريا-الشمالية-تعتبر-محاولة-نزع-سلاحها-النووي-إكراها-ترقى-إلى-إعلان-حرب-عليها-1075030736.html
كوريا الشمالية تعتبر محاولة نزع سلاحها النووي إكراها ترقى إلى إعلان حرب عليها
كوريا الشمالية تعتبر محاولة نزع سلاحها النووي إكراها ترقى إلى إعلان حرب عليها
أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "محاولة إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي ترقى إلى إعلان حرب عليها". 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:51+0000
2023-03-22T12:51+0000
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سيئول- سبوتنيك. قال وزير خارجية كوريا الشمالية، تشو تشول سو، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية،وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي". وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.وفي اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن صاروخا باليستيا قصير المدى كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تعتبر محاولة نزع سلاحها النووي إكراها ترقى إلى إعلان حرب عليها

12:51 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "محاولة إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي ترقى إلى إعلان حرب عليها".
سيئول- سبوتنيك. قال وزير خارجية كوريا الشمالية، تشو تشول سو، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية،
"إن إجبار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على نزع سلاحها النووي يرقى إلى إعلان الحرب".
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وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي". وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.
وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.
في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.
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وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.
وفي اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن صاروخا باليستيا قصير المدى كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
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