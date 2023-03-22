https://sputnikarabic.ae/20230322/لافروف-احتمال-إمداد-بريطانيا-نظان-كييف-بقذائف-تحتوي-على-يورانيوم-منضب-خطوة-نحو-تصعيد-كبير-1075029044.html
لافروف: إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب خطوة نحو تصعيد كبير
لافروف: إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب خطوة نحو تصعيد كبير
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن احتمال إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب يعد خطوة نحو تصعيد كبير للوضع. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:05+0000
2023-03-22T12:05+0000
2023-03-22T12:28+0000
روسيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإريتري: "هذه خطوة نحو زيادة التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا".وأوضح: "فيما يتعلق برد فعلنا [على عمليات التسليم]، بالطبع، سنأخذ ذلك في الاعتبار في إجراءاتنا. لدينا التزام بالمعايير الدولية للحرب، ولدينا عقيدة عسكرية خاصة بنا، وكما قال الرئيس (فلاديمير بوتين) ووزير الدفاع (سيرغي شويغو)، علينا أن نأخذ في الحسبان حقيقة أن زملاءنا البريطانيين يأخذون هذا التصعيد إلى مستوى جديد خطير للغاية ".كما أشار لافروف إلى أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في أوكرانيا سيضر بالزراعة في أوكرانيا. في وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن لندن سترسل ذخيرة اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230322/جنرال-تركي-استخدام-ذخائر-تحتوي-على-اليورانيوم-المنضب-يؤدي-إلى-تلوث-الحبوب-الأوكرانية-1075025681.html
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روسيا
لافروف: إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب خطوة نحو تصعيد كبير
12:05 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن احتمال إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب يعد خطوة نحو تصعيد كبير للوضع.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإريتري: "هذه خطوة نحو زيادة التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا".
وأضاف: "ستضطر موسكو للرد على إمداد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، مع مراعاة العقيدة العسكرية الروسية".
وأوضح: "فيما يتعلق برد فعلنا [على عمليات التسليم]، بالطبع، سنأخذ ذلك في الاعتبار في إجراءاتنا. لدينا التزام بالمعايير الدولية للحرب، ولدينا عقيدة عسكرية خاصة بنا، وكما قال الرئيس (فلاديمير بوتين) ووزير الدفاع (سيرغي شويغو)، علينا أن نأخذ في الحسبان حقيقة أن زملاءنا البريطانيين يأخذون هذا التصعيد إلى مستوى جديد خطير للغاية ".
كما أشار لافروف إلى أن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في أوكرانيا سيضر بالزراعة في أوكرانيا.
في وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي إن لندن سترسل ذخيرة اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.