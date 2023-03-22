https://sputnikarabic.ae/20230322/لا-مخدرات-ولا-جرائم-إبراهيموفيتش-يكيل-المديح-على-تنظيم-قطر-لكأس-العالم-1075018754.html
"لا مخدرات ولا جرائم"... إبراهيموفيتش يكيل المديح على تنظيم قطر لكأس العالم
"لا مخدرات ولا جرائم"... إبراهيموفيتش يكيل المديح على تنظيم قطر لكأس العالم
أشاد مهاجم نادي "ميلان" ونجم المنتخب السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، بتنظيم قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وتقديم البطولة بأفضل صورة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T08:10+0000
2023-03-22T08:10+0000
2023-03-22T08:10+0000
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تحدث النجم السويدي عن الاستضافة الرائعة لقطر لهذه البطولة في مؤتمر صحفي على هامش مباراة بلاده ضد بلجيكا.ليتم سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن موقفه من تنظيم قطر للمونديال، فكال السويدي المديح على استضافة قطر واصفا أن كل شيء كان 10 على 10، مشيرا أن البطولة كانت خالية من الجريمة والمخدرات.وختم تصريحاته بتوجيه جملة صادمة للصحفي الذي سأله:واستضافت قطر منافسات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، على أراضيها في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، بنجاح منقطع النظير، باعتراف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
"لا مخدرات ولا جرائم"... إبراهيموفيتش يكيل المديح على تنظيم قطر لكأس العالم
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أشاد مهاجم نادي "ميلان" ونجم المنتخب السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، بتنظيم قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وتقديم البطولة بأفضل صورة.
تحدث النجم السويدي عن الاستضافة الرائعة لقطر لهذه البطولة في مؤتمر صحفي على هامش مباراة بلاده ضد بلجيكا.
ليتم سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن موقفه من تنظيم قطر للمونديال، فكال السويدي المديح على استضافة قطر واصفا أن كل شيء كان 10 على 10، مشيرا أن البطولة كانت خالية من الجريمة والمخدرات.
وختم تصريحاته بتوجيه جملة صادمة للصحفي الذي سأله:
"ربما كنت تنتظر مني إجابة غير هذه، لكنني قلت ما رأيته وما عشته في قطر بالفعل".
واستضافت قطر منافسات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، على أراضيها في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، بنجاح منقطع النظير، باعتراف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.