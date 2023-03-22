https://sputnikarabic.ae/20230322/ما-هو-حجم-القوة-العسكرية-لروسيا-والصين-معا-في-2023-1075023897.html
ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا في 2023؟
ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا في 2023؟
تمتلك روسيا ثاني أقوى جيوش العالم، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ 3 عالميا في 2023، ويقدر عدد جنود الجيشين بـ 4.4 مليون جندي. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:55+0000
2023-03-22T10:55+0000
2023-03-22T10:55+0000
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ويمتلك الجيشان معا أكثر من 7 آلاف و400 طائرة حربية ونحو 18 ألف دبابة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويمتلك الأسطولان الحربيان لروسيا والصين نحو ألف و400 وحدة بحرية بينها عشرات الغواصات النووية والتقليدية.ما هو حجم القوة العسكرية للجيش الروسي؟ما هو حجم القوة العسكرية للجيش الصيني؟التحالف الصيني الروسيحذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، مما وصفه بـ "العلاقات التحالفية بين روسيا والصين"، مشيرًا إلى أنها تمثل مشكلة حقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا.ووصف بولتون التقارب بين روسيا والصين بأنه "تحالف بلا حدود"، مؤكدًا أنه تم تشكيل محور روسي صيني تجاوره إيران وكوريا الشمالية.يذكر أن الرئيس الصيني قام بزيارة روسيا من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-وشي-جين-بينغ-يعقدان-محادثات-ثنائية-في-موسكو-1074987620.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/بولتون-التحالف-الروسي-الصيني-يخلق-مشكلة-حقيقية-للغرب-1075012776.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الصين
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الصين
ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا في 2023؟
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تمتلك روسيا ثاني أقوى جيوش العالم، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الـ 3 عالميا في 2023، ويقدر عدد جنود الجيشين بـ 4.4 مليون جندي.
ويمتلك الجيشان معا أكثر من 7 آلاف و400 طائرة حربية ونحو 18 ألف دبابة، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويمتلك الأسطولان الحربيان لروسيا
والصين نحو ألف و400 وحدة بحرية بينها عشرات الغواصات النووية والتقليدية.
ما هو حجم القوة العسكرية للجيش الروسي؟
إجمالي عدد الجنود: 1.3 مليون جندي.
الطائرات الحربية: 4 آلاف و182 طائرة.
الدبابات: 12 ألفا و566 دبابة.
المركبات العسكرية: أكثر من 151 ألف مركبة.
المدافع الذاتية الحركة: 6 آلاف و575 مدفعا ذاتي الحركة.
المدافع المقطورة: 4 آلاف و336 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 3 آلاف و887 راجمة.
الوحدات البحرية: 598 وحدة بحرية.
ميزانية الدفاع: 82.6 مليار دولار.
ما هو حجم القوة العسكرية للجيش الصيني؟
إجمالي عدد الجنود: 3.1 مليون جندي.
الطائرات الحربية: 3 آلاف و284 طائرة.
الدبابات: 4 آلاف و950 دبابة.
المركبات العسكرية: أكثر من 174 ألف مركبة.
المدافع الذاتية الحركة: ألفان و795 مدفعا ذاتي الحركة.
المدافع المقطورة: ألف و434 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 3 آلاف و145 راجمة.
الوحدات البحرية: 730 وحدة بحرية.
ميزانية الدفاع: 230 مليار دولار.
التحالف الصيني الروسي
حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، مما وصفه بـ "العلاقات التحالفية
بين روسيا والصين"، مشيرًا إلى أنها تمثل مشكلة حقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا.
ووصف بولتون التقارب بين روسيا والصين بأنه "تحالف بلا حدود"، مؤكدًا أنه تم تشكيل محور روسي صيني تجاوره إيران وكوريا الشمالية.
يذكر أن الرئيس الصيني قام بزيارة روسيا
من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.