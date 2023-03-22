https://sputnikarabic.ae/20230322/ما-هي-مروحيات-فايبر-التي-تقترح-واشنطن-تزويد-سلوفاكيا-بها-1075037829.html

ما هي مروحيات "فايبر" التي تقترح واشنطن تزويد سلوفاكيا بها؟

ما هي مروحيات "فايبر" التي تقترح واشنطن تزويد سلوفاكيا بها؟

تصنف مروحية "فايبر" ضمن المروحيات الهجومية التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية بناء على تصميم مروحية "كوبرا". 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T14:35+0000

2023-03-22T14:35+0000

2023-03-22T14:35+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/16/1075038417_0:173:3013:1868_1920x0_80_0_0_7e58738b7af47e924742e749f9cf1e10.jpg

وتم تصميم مروحية "بيل إيه إتش 1 زد" (فايبر) بمقعدين وهي ثنائية المحركات ويرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 2010، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتستخدم تلك المروحية 5 دول حول العالم، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ما هي مهام مروحيات "فايبر"؟يمكن لمروحيات "فايبر" تنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف البرية بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي تشمل:كما يسمح تصميم مروحية "فايبر" باستخدامها على متن الوحدات البحرية المصممة لاستقبال المروحيات لتنفيذ أنواع مختلفة من المهام الحربية انطلاقا من البحر.ما هي المواصفات الفنية لمروحية "فايبر"؟وتمتلك مروحية "فايبر" 6 نقاط مخصصة للأسلحة تمكنها من حمل تسليح متنوع يشمل:وتمتلك المروحية أيضا مدفع رشاش عيار 20 ملم ثلاثي الفوهات.وأعلن ياروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت منح سلوفاكيا 12 مروحية "فايبر" مع تدريب الطيارين والفنيين وتوفير تسليح لها يشمل الصواريخ.وجاء ذلك بعدما أعلنت سلوفاكيا، الجمعة الماضي، أنها قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات طراز "ميغ - 29" التي تملكها.

https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-بولندا-تقول-إن-أوكرانيا-ستحصل-على-طائرات-مقاتلة-عاجلا-أو-آجلا-1073936056.html

https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html

https://sputnikarabic.ae/20230322/واشنطن-تعرض-تزويد-سلوفاكيا-بمروحيات-تعويضا-عن-المقاتلات-التي-تقدمها-إلى-كييف-1075021515.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن