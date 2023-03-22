https://sputnikarabic.ae/20230322/ما-هي-مروحيات-فايبر-التي-تقترح-واشنطن-تزويد-سلوفاكيا-بها-1075037829.html
ما هي مروحيات "فايبر" التي تقترح واشنطن تزويد سلوفاكيا بها؟
ما هي مروحيات "فايبر" التي تقترح واشنطن تزويد سلوفاكيا بها؟
تصنف مروحية "فايبر" ضمن المروحيات الهجومية التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية بناء على تصميم مروحية "كوبرا". 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T14:35+0000
2023-03-22T14:35+0000
2023-03-22T14:35+0000
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وتم تصميم مروحية "بيل إيه إتش 1 زد" (فايبر) بمقعدين وهي ثنائية المحركات ويرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 2010، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتستخدم تلك المروحية 5 دول حول العالم، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ما هي مهام مروحيات "فايبر"؟يمكن لمروحيات "فايبر" تنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف البرية بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي تشمل:كما يسمح تصميم مروحية "فايبر" باستخدامها على متن الوحدات البحرية المصممة لاستقبال المروحيات لتنفيذ أنواع مختلفة من المهام الحربية انطلاقا من البحر.ما هي المواصفات الفنية لمروحية "فايبر"؟وتمتلك مروحية "فايبر" 6 نقاط مخصصة للأسلحة تمكنها من حمل تسليح متنوع يشمل:وتمتلك المروحية أيضا مدفع رشاش عيار 20 ملم ثلاثي الفوهات.وأعلن ياروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت منح سلوفاكيا 12 مروحية "فايبر" مع تدريب الطيارين والفنيين وتوفير تسليح لها يشمل الصواريخ.وجاء ذلك بعدما أعلنت سلوفاكيا، الجمعة الماضي، أنها قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات طراز "ميغ - 29" التي تملكها.
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-بولندا-تقول-إن-أوكرانيا-ستحصل-على-طائرات-مقاتلة-عاجلا-أو-آجلا-1073936056.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/واشنطن-تعرض-تزويد-سلوفاكيا-بمروحيات-تعويضا-عن-المقاتلات-التي-تقدمها-إلى-كييف-1075021515.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
ما هي مروحيات "فايبر" التي تقترح واشنطن تزويد سلوفاكيا بها؟
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تصنف مروحية "فايبر" ضمن المروحيات الهجومية التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية بناء على تصميم مروحية "كوبرا".
وتم تصميم مروحية "بيل إيه إتش 1 زد" (فايبر) بمقعدين وهي ثنائية المحركات ويرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 2010، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
وتستخدم تلك المروحية 5 دول حول العالم، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ما هي مهام مروحيات "فايبر"؟
يمكن لمروحيات "فايبر" تنفيذ مهام القصف الجوي للأهداف البرية بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي تشمل:
كما يسمح تصميم مروحية "فايبر" باستخدامها على متن الوحدات البحرية المصممة لاستقبال المروحيات
لتنفيذ أنواع مختلفة من المهام الحربية انطلاقا من البحر.
ما هي المواصفات الفنية لمروحية "فايبر"؟
عرض المرواح الرئيسية: 14.6 متر.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 8.4 طن.
ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر.
وتمتلك مروحية "فايبر" 6 نقاط مخصصة للأسلحة تمكنها من حمل تسليح متنوع يشمل:
صواريخ (جو - جو) مضادة للطائرات.
صواريخ موجهة مضادة للدبابات.
وتمتلك المروحية أيضا مدفع رشاش عيار 20 ملم ثلاثي الفوهات.
وأعلن ياروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت منح سلوفاكيا
12 مروحية "فايبر" مع تدريب الطيارين والفنيين وتوفير تسليح لها يشمل الصواريخ.
وجاء ذلك بعدما أعلنت سلوفاكيا، الجمعة الماضي، أنها قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات طراز
"ميغ - 29" التي تملكها.