https://sputnikarabic.ae/20230322/مجلس-النواب-الأردني-يصوت-بالأغلبية-على-مقترح-بطرد-السفير-الإسرائيلي-من-عمان-1075022420.html

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، "بالأغلبية على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من عمان"، احتجاجا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T09:57+0000

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وقال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن "هناك مقترحا مطروحا للتصويت بطرد السفير الإسرائيلي، فصوت أغلبية النواب على ذلك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وكان بتسلئيل سموتريتش، قال خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين: "إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، حسب قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، على خلفية ما وصفتها بـ "التصريحات العنصرية" لسموترتيش.ووفق بيان نشرته وزراة الخارجية الأردنية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان، إثر استخدام وزير المال الإسرائيلي خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني، الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".وصرّح سموتريتش، الشهر الماضي، في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".

https://sputnikarabic.ae/20230320/الخارجية-الأردنية-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-في-عمّان-1074962687.html

https://sputnikarabic.ae/20230320/أول-رد-إسرائيلي-على-تصريحات-سموتريتش-لم-يطرأ-أي-تغيير-على-موقفنا-بالاعتراف-في-وحدة-أراضي-الأردن-1074963541.html

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