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https://sputnikarabic.ae/20230322/مجلس-النواب-الليبي-يستدعي-حكومة-باشاغا-لمساءلتها-1075020659.html
مجلس النواب الليبي يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها
مجلس النواب الليبي يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها
قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T09:30+0000
2023-03-22T09:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
فتحي باشاغا
عبد الحميد الدبيبة
خالد المشري
الأخبار
العالم العربي
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وقال المتحدث الرسمي للبرلمان، عبد الله بليحق، في بيان، إن "أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022، واستجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، قبل مصادقته على ميزانية هذا العام".يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.ونص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, خالد المشري, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, فتحي باشاغا, عبد الحميد الدبيبة, خالد المشري, الأخبار, العالم العربي

مجلس النواب الليبي يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها

09:30 GMT 22.03.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022.
وقال المتحدث الرسمي للبرلمان، عبد الله بليحق، في بيان، إن "أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022، واستجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، قبل مصادقته على ميزانية هذا العام".
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
مجلس النواب الليبي ينتخب أعضاءه الستة في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات
20 مارس, 18:52 GMT
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
ونص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".
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المنفي يعتبر توافق مجلسي النواب والدولة على الإعلان الدستوري خطوة نحو إنجاز الانتخابات الليبية
أمس, 06:44 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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