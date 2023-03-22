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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مخابرات-كييف-القوات-الروسية-تستهدف-قواعد-الوقود-والأنظمة-اللوجستية-الأوكرانية-1075042694.html
مخابرات كييف: القوات الروسية تستهدف قواعد الوقود والأنظمة اللوجستية الأوكرانية
مخابرات كييف: القوات الروسية تستهدف قواعد الوقود والأنظمة اللوجستية الأوكرانية
صرح نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة الضربات الأخيرة للقوات الروسية، تضررت مستودعات... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T16:14+0000
2023-03-22T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقا له، فإن الجيش الروسي بدأ "إعادة توجيه اتجاه الضربات"، مضيفا أن القوات الروسية، على وجه الخصوص، "أصابت قواعد للوقود ومواد التشحيم في نوفوموسكوفسك (منطقة دنيبروفسك)، كما وقعت إصابات في منطقة يافوروفسكي (منطقة لفوف)".وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230322/رصد-دبابات-ليوبارد-في-منطقة-أرتيوموفسك-1075031029.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مخابرات كييف: القوات الروسية تستهدف قواعد الوقود والأنظمة اللوجستية الأوكرانية

16:14 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة الضربات الأخيرة للقوات الروسية، تضررت مستودعات الوقود ومواد التشحيم في عدد من مناطق البلاد، وكذلك النظام اللوجستي للمجموعات العسكرية.
ووفقا له، فإن الجيش الروسي بدأ "إعادة توجيه اتجاه الضربات"، مضيفا أن القوات الروسية، على وجه الخصوص، "أصابت قواعد للوقود ومواد التشحيم في نوفوموسكوفسك (منطقة دنيبروفسك)، كما وقعت إصابات في منطقة يافوروفسكي (منطقة لفوف)".

وقال سكيبيتسكي في مقابلة مع "آر بي سي-أوكرانيا": "تعترف المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن قطاع الطاقة سيظل هدفا للضربات، لكن الهدف الرئيسي قد يكون المنشآت العسكرية وتركيز القوات الأوكرانية والنظام اللوجستي للمجموعات العسكرية".

وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
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واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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