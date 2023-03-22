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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T01:01+0000
2023-03-22T01:33+0000
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وأوضح المصدر الأمني رفيع المستوى أن: "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى المطار، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية وصلت إلى مكان سقوط أحد الصواريخ لحصر الأضرار، تمهيدا للإعلان عنها رسميا. من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفع الأولي للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-والنيرب-العسكري-1075011878.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب

01:01 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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حصري
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمال سوريا.
وأوضح المصدر الأمني رفيع المستوى أن: "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى المطار، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية وصلت إلى مكان سقوط أحد الصواريخ لحصر الأضرار، تمهيدا للإعلان عنها رسميا.
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي و"النيرب" العسكري
01:16 GMT
من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفع الأولي للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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