https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-أًصوات-انفجارات-في-محيط-مدينة-حلب-1075011742.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T01:01+0000
2023-03-22T01:01+0000
2023-03-22T01:33+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bf062f604f424fb7102e699552239d05.jpg
وأوضح المصدر الأمني رفيع المستوى أن: "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى المطار، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية وصلت إلى مكان سقوط أحد الصواريخ لحصر الأضرار، تمهيدا للإعلان عنها رسميا. من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفع الأولي للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-مطار-حلب-الدولي-والنيرب-العسكري-1075011878.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2dedb437da7e0bcebb136583c801b71e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب
01:01 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
حصري
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمال سوريا.
وأوضح المصدر الأمني رفيع المستوى أن: "الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى المطار، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية وصلت إلى مكان سقوط أحد الصواريخ لحصر الأضرار، تمهيدا للإعلان عنها رسميا.
من جانبه، أفاد مراسل "سبوتنيك
" في اللاذقية بأن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محيط المحافظة ناجم عن انفجار الدفع الأولي للصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري في خط الدفاع الساحلي للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على اللاذقية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.