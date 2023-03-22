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https://sputnikarabic.ae/20230322/مسعود-أوزيل-يعلن-رسميا-اعتزاله-كرة-القدم-1075028770.html
مسعود أوزيل يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم
مسعود أوزيل يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم
أعلن الألماني مسعود أوزيل، اليوم الأربعاء، اعتزاله نهائيا ممارسة كرة القدم بعمر 34 عاما. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:57+0000
2023-03-22T11:57+0000
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وقال أوزيل في بيان، إنه يشعر بالامتنان لحصوله على فرصة اللعب بشكل احترافي.وأشار لاعب الوسط الألماني إلى أنه عانى من الإصابات المتكررة على مدار الأشهر الماضية، وأن الوقت بات مناسبا لاعتزال اللعب.ووصف أوزيل مسيرته بأنها كانتأوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.وانتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم إسطنبول باشاكشهير.ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال 4 مرات والدرع الخيرية مرتين، وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/مسعود-أوزيل-وصول-المغرب-إلى-نصف-النهائي-مصدر-إلهام-للكثيرين-1071086819.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد

مسعود أوزيل يعلن رسميا اعتزاله كرة القدم

11:57 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / GLYN KIRKمسعود أوزيل
مسعود أوزيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / GLYN KIRK
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أعلن الألماني مسعود أوزيل، اليوم الأربعاء، اعتزاله نهائيا ممارسة كرة القدم بعمر 34 عاما.
وقال أوزيل في بيان، إنه يشعر بالامتنان لحصوله على فرصة اللعب بشكل احترافي.
وأشار لاعب الوسط الألماني إلى أنه عانى من الإصابات المتكررة على مدار الأشهر الماضية، وأن الوقت بات مناسبا لاعتزال اللعب.
ووصف أوزيل مسيرته بأنها كانت
"رحلة مذهلة مليئة باللحظات التي لا تُنسى"، موجها الشكر إلى كل الأندية التي دافع عن ألوانها.
أوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.
وانتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم إسطنبول باشاكشهير.
ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.
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وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال 4 مرات والدرع الخيرية مرتين، وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.
ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.
لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.
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