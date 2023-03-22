https://sputnikarabic.ae/20230322/مصدر-لـسبوتنيك-احتجاز-سيارة-مع-مجموعة-تخريبية-داخلها-في-مدينة-ميليتوبول-1075049198.html
مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول
مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأنه تم احتجاز سيارة يُزعم أنها تقل عناصر من مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مدينة ميليتوبول، كما تم... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T19:01+0000
2023-03-22T19:01+0000
2023-03-22T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نتيجة لأنشطة البحث العملياتية كجزء من أعمال مكافحة التخريب، تم احتجاز سيارة كان في صندوقها رشاشان، ونحو 500 طلقة، وقنابل "آر بي جي"، في الوقت الحالي، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السائق والراكب قد يكونان أعضاء في مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية، والتحقيقات جارية".وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مخابرات-كييف-القوات-الروسية-تستهدف-قواعد-الوقود-والأنظمة-اللوجستية-الأوكرانية-1075042694.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول
19:01 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 19:03 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأنه تم احتجاز سيارة يُزعم أنها تقل عناصر من مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مدينة ميليتوبول، كما تم العثور على مدافع رشاشة وقنابل يدوية في صندوق السيارة.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نتيجة لأنشطة البحث العملياتية كجزء من أعمال مكافحة التخريب، تم احتجاز سيارة كان في صندوقها رشاشان، ونحو 500 طلقة، وقنابل "آر بي جي"، في الوقت الحالي، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السائق والراكب قد يكونان أعضاء في مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية، والتحقيقات جارية".
وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.