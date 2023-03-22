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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مصدر-لـسبوتنيك-احتجاز-سيارة-مع-مجموعة-تخريبية-داخلها-في-مدينة-ميليتوبول-1075049198.html
مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول
مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول
أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأنه تم احتجاز سيارة يُزعم أنها تقل عناصر من مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مدينة ميليتوبول، كما تم... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T19:01+0000
2023-03-22T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نتيجة لأنشطة البحث العملياتية كجزء من أعمال مكافحة التخريب، تم احتجاز سيارة كان في صندوقها رشاشان، ونحو 500 طلقة، وقنابل "آر بي جي"، في الوقت الحالي، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السائق والراكب قد يكونان أعضاء في مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية، والتحقيقات جارية".وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مخابرات-كييف-القوات-الروسية-تستهدف-قواعد-الوقود-والأنظمة-اللوجستية-الأوكرانية-1075042694.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول

19:01 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 19:03 GMT 22.03.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورالحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأنه تم احتجاز سيارة يُزعم أنها تقل عناصر من مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مدينة ميليتوبول، كما تم العثور على مدافع رشاشة وقنابل يدوية في صندوق السيارة.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نتيجة لأنشطة البحث العملياتية كجزء من أعمال مكافحة التخريب، تم احتجاز سيارة كان في صندوقها رشاشان، ونحو 500 طلقة، وقنابل "آر بي جي"، في الوقت الحالي، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السائق والراكب قد يكونان أعضاء في مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية، والتحقيقات جارية".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مخابرات كييف: القوات الروسية تستهدف قواعد الوقود والأنظمة اللوجستية الأوكرانية
16:14 GMT
وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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