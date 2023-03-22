https://sputnikarabic.ae/20230322/مصرع-5-مهاجرين-وفقدان-28-إثر-غرق-قارب-قبالة-سواحل-تونس-1075052439.html

مصرع 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس

مصرع 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس

غرق خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل بعد أن كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إيطاليا. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك وفق ما أفاد به رمضان بن عمر المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة رويترز.وأضاف الناشط الحقوقي إن خفر السواحل التونسي أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوبي البلاد، وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة.وأشار إلى أن 28 شخصا آخرين في عداد المفقودين.وغرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، في الأشهر الأخيرة، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.وفقًا لبيانات غير رسمية للأمم المتحدة، أبحر 12000 من الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقابل 1300 في نفس الفترة من عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230319/خوفا-من-غزو-المهاجرين-إيطاليا-تدعو-النقد-الدولي-إلى-الإفراج-عن-قرض-تونس-1074929114.html

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