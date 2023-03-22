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https://sputnikarabic.ae/20230322/معلومات-عن-البندقية-الهجومية-أ-كا---101-1075028006.html
معلومات عن البندقية الهجومية "أ كا - 101"
معلومات عن البندقية الهجومية "أ كا - 101"
صممت روسيا بندقية "أ كا - 101" للتصدير وجهزتها لاستخدام الطلقات التي تستخدمها بنادق حلف شمال الأطلسي "الناتو" وهي (5.56 * 45 مم). 22.03.2023, سبوتنيك عربي
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وهي بندقية هجومية يصل وزنها إلى 3.6 كيلوغرام وطولها في وضع الطي إلى نحو 70 سنتيمترا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن البندقية الهجومية "أ كا - 101"

11:45 GMT 22.03.2023
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صممت روسيا بندقية "أ كا - 101" للتصدير وجهزتها لاستخدام الطلقات التي تستخدمها بنادق حلف شمال الأطلسي "الناتو" وهي (5.56 * 45 مم).
وهي بندقية هجومية يصل وزنها إلى 3.6 كيلوغرام وطولها في وضع الطي إلى نحو 70 سنتيمترا.
معلومات عن البندقية الهجومية أ كا - 101 - سبوتنيك عربي
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