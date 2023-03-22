https://sputnikarabic.ae/20230322/هيرش-بايدن-قرر-تفجير-التيار-الشمالي-بسبب-إخفاقات-القوات-الأوكرانية--1075046911.html
هيرش: بايدن قرر تفجير "التيار الشمالي" بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية
هيرش: بايدن قرر تفجير "التيار الشمالي" بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية
صرح الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تقويض خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" بسبب الوضع في ساحة المعركة في... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T17:43+0000
2023-03-22T17:43+0000
2023-03-22T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
التيار الشمالي
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وقال الصحفي في مقابلة مع شبكة "سي جي تي إن": "في نهاية سبتمبر /أيلول، اتخذ بايدن هذا القرار لأسباب غير معروفة لي، على الأرجح إن إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة جعلته قلقا بشأن المزيد من تمويل الصراع من قبل دول أوروبا الغربية، وخاصة ألمانيا".وبحسب هيرش، فإن الرواية التي تدور، بحسب بعض وسائل الإعلام الغربية، حول "مجموعة من الأوكرانيين بجوازات سفر مزورة ويخت مستأجر بمليون دولار" وراء التخريب، لايصمد أمام أي نقد".من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنشورات الغربية حول انفجارات خطي "التيار الشمالي" هي "حشو إعلامي منسق"، مشيراً إلى أنه من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه.ونشر هيرش، في 8 فبراير/ شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230322/صحفي-أمريكي-يفضح-مناقشة-بايدن-وشولتس-لمسألة-تخريب-خطوط-نورد-ستريم-1075028296.html
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روسيا, العالم, التيار الشمالي
روسيا, العالم, التيار الشمالي
هيرش: بايدن قرر تفجير "التيار الشمالي" بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية
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صرح الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تقويض خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" بسبب الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وقال الصحفي في مقابلة مع شبكة "سي جي تي إن": "في نهاية سبتمبر /أيلول، اتخذ بايدن هذا القرار لأسباب غير معروفة لي، على الأرجح إن إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة جعلته قلقا بشأن المزيد من تمويل الصراع من قبل دول أوروبا الغربية، وخاصة ألمانيا".
وبحسب هيرش، فإن الرواية التي تدور، بحسب بعض وسائل الإعلام الغربية، حول "مجموعة من الأوكرانيين بجوازات سفر مزورة ويخت مستأجر بمليون دولار" وراء التخريب، لايصمد أمام أي نقد".
وتابع هيرش: "هل تعتقد حقًا أنه باستخدام جواز سفر مزور، من الممكن فعل ذلك؟ القصة ببساطة سخيفة، لكن هذا لم يمنعهم من الإعلان عنها".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنشورات الغربية حول انفجارات خطي "التيار الشمالي" هي "حشو إعلامي منسق"، مشيراً إلى أنه من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه.
ونشر هيرش، في 8 فبراير/ شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب غاز "التيار الشمالي"، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.