https://sputnikarabic.ae/20230322/واشنطن-تعرض-تزويد-سلوفاكيا-بمروحيات-تعويضا-عن-المقاتلات-التي-تقدمها-إلى-كييف-1075021515.html

واشنطن تعرض تزويد سلوفاكيا بمروحيات تعويضا عن المقاتلات التي تقدمها إلى كييف

واشنطن تعرض تزويد سلوفاكيا بمروحيات تعويضا عن المقاتلات التي تقدمها إلى كييف

عرضت الولايات المتحدة على سلوفاكيا، تزويدها بـ 12 مروحية هجومية من طراز "فايبر"، تعويضًا عن مقاتلات من طراز "ميغ - 29"، تقدمها براتيسلافا إلى نظام كييف. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T09:47+0000

2023-03-22T09:47+0000

2023-03-22T09:47+0000

رصد عسكري

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براغ - سبوتنيك. وحسبما أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن "12 مروحية من طراز "بيل إيه إتش 1 زد" (فايبر)، مع معداتها، وتدريب طيارين وفنيين، و500 صاروخ من طراز إيه جي إم - 114 هيلفاير 2... هذا هو مقترح الحكومة الأمريكية".وكانت حكومة سلوفاكيا أعلنت، الجمعة الماضية، أنها قررت تزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ - 29".وذكرت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، أن براتيسلافا تعتزم تسليم تلك المقاتلات لكييف، خلال الأسابيع المقبلة.وأعلن رئيس الحكومة السلوفاكية، إدوارد هيغر، أن براتيسلافا ستسلّم كييف 13 طائرة مقاتلة طراز "ميغ – 29" سوفييتية الصنع، لتصبح ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تتخذ قرارًا من هذا النوع، بعد بولندا.وقال هيغر للصحفيين: "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ - 29، إلى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا إلى كييف، منظومة الدفاع الجوي "كوب".وأضاف رئيس الحكومة السلوفاكية: "خطواتنا منسّقة بالكامل مع بولندا وأوكرانيا".وستضمّ الشحنة السلوفاكية عشر مقاتلات من طراز "ميغ – 29"، جاهزة للعمل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات لم تُشغَّل، منذ العام 2008.وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الخميس الماضي، أن بلاده ستسلم دفعة أولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ – 29" إلى أوكرانيا، "خلال الأيام المقبلة".إلى ذلك، تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن الهدف يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230126/وزارة-الدفاع-في-سلوفاكيا-براتيسلافا-ترسل-جميع-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1072721324.html

https://sputnikarabic.ae/20221010/أوكرانيا-تحصل-على-مدافع-هاوتزر-ذاتية-الدفع-من-سلوفاكيا-1068813424.html

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