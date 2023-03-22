https://sputnikarabic.ae/20230322/وزراء-خارجية-التعاون-الخليجي-يأملون-أن-يسهم-اتفاق-الرياض-وطهران-بإنهاء-النزاعات-الإقليمية-1075041448.html

وزراء خارجية التعاون الخليجي يأملون أن يسهم اتفاق الرياض وطهران بإنهاء النزاعات الإقليمية

وزراء خارجية التعاون الخليجي يأملون أن يسهم اتفاق الرياض وطهران بإنهاء النزاعات الإقليمية

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، عن أملهم بأن يشكل اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T15:38+0000

2023-03-22T15:38+0000

2023-03-22T15:38+0000

الأخبار

مجلس التعاون الخليجي

العالم العربي

أخبار العالم الآن

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155، فقد "رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين".وأضاف البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي: "أعرب المجلس عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية".وأكد المجلس الوزاري "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وشدد على "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، كما أكد ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني، كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية".وأعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في 10 آذار/مارس الجاري، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في كانون الثاني/يناير 2016، حينما أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لدعم الرياض.

https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-خارجية-الإمارات-لنظيره-الإيراني-التحول-في-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-يصب-في-صالح-المنطقة-1075014521.html

https://sputnikarabic.ae/20230321/خامنئي-التقدم-في-علاقات-إيران-مع-دول-المنطقة-أفشل-مخطط-الغرب-بفرض-العزلة-على-طهران-1074995324.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية