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الدفاع الروسية: شويغو ونظيره التركي يبحثان هاتفيا "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ
https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-الدفاع-التركي-يرحب-بتمديد-صفقة-الحبوب-ويؤكد-أهمية-استمرارها-1075044985.html
شويغو وأكار يبحثان "صفقة الحبوب" والوضع في شمال سوريا
شويغو وأكار يبحثان "صفقة الحبوب" والوضع في شمال سوريا
رحب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بتمديد صفقة الحبوب، مؤكدا لنظيره الروسي سيرغي شويغو أهمية استمرارها. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T16:25+0000
2023-03-22T17:00+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التركية.وأكد أكار أهمية استمرار المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في شمال سوريا لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إجراء مباحثات بين شويغو ونظيره التركي جاء بمبادرة من أنقرة، مشيرة إلى أن أنه تمت مناقشة "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ.يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعت بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم

شويغو وأكار يبحثان "صفقة الحبوب" والوضع في شمال سوريا

16:25 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 17:00 GMT 22.03.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتصافحان خلال اجتماع في موسكو
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتصافحان خلال اجتماع في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Министерство обороны РФ
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رحب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بتمديد صفقة الحبوب، مؤكدا لنظيره الروسي سيرغي شويغو أهمية استمرارها.
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التركية.
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وأكد أكار أهمية استمرار المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في شمال سوريا لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إجراء مباحثات بين شويغو ونظيره التركي جاء بمبادرة من أنقرة، مشيرة إلى أن أنه تمت مناقشة "صفقة الحبوب" وملفي سوريا وقره باغ.
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يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعت بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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