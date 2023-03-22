https://sputnikarabic.ae/20230322/وكالة-كوريا-الشمالية-أطلقت-عدة-صواريخ-كروز-قبالة-ساحلها-الشرقي-1075019996.html
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي
أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي". 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T08:56+0000
2023-03-22T08:56+0000
2023-03-22T08:56+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.وفي اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن صاروخا باليستيا قصير المدى كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/زعيم-كوريا-الشمالية-وابنته-يشهدان-تجربة-صاروخية-تحاكي-هجوما-نوويا-على-هدف-للعدو-صور-1074944995.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/مجموعة-السبع-تدين-بأشد-العبارات-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1074914482.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي
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أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، "عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي".
وأفادت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن "الجيش الكوري الجنوبي رصد عملية الإطلاق من منطقة هامهونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد أفادت بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو
"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.
وذكرت الوكالة أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية
.
في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية
قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.
وفي اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن صاروخا باليستيا قصير المدى
كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.