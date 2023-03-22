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https://sputnikarabic.ae/20230322/ياروفايا-أمريكا-أخفت-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-تحت-ستار-المختبرات-البيولوجية--1075022964.html
ياروفايا: أمريكا أخفت منشآت عسكرية في أوكرانيا تحت ستار المختبرات البيولوجية
ياروفايا: أمريكا أخفت منشآت عسكرية في أوكرانيا تحت ستار المختبرات البيولوجية
قالت نائبة رئيس مجلس الدوما والرئيسة المشاركة للجنة التحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا إيرينا ياروفايا، إن المنشآت العسكرية للناتو تعمل... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:12+0000
2023-03-22T10:12+0000
روسيا
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وبحسب البيان الصادر عن الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، أضافت ياروفايا: "أود أن ألفت انتنباه الجميع على الفور إلى حقيقة أنه إذا كانت هناك حاجة إلى الإتيان بقواعد عسكرية حقيقية إلى أراض خاضعة لسيادة دول أخرى، فإنه من الضروري وجود قواعد جدية لضبط هذا الوجود، أما بالحديث عن كتلة الناتو، فإن إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية قد أفسح المجال للولايات المتحدة لتجاوز جميع الاتفاقيات الدولية".وبحسب تأكيد النائبة، فإن واشنطن لطالما رأت "مصلحتها الجيوسياسية الخاصة في إنشاء هياكل مختلفة للسيطرة الخارجية في أوكرانيا".
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روسيا

ياروفايا: أمريكا أخفت منشآت عسكرية في أوكرانيا تحت ستار المختبرات البيولوجية

10:12 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Alexander Natruskin /  / الانتقال إلى بنك الصورنائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا
نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Alexander Natruskin /
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قالت نائبة رئيس مجلس الدوما والرئيسة المشاركة للجنة التحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا إيرينا ياروفايا، إن المنشآت العسكرية للناتو تعمل تحت غطاء المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.
وبحسب البيان الصادر عن الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، أضافت ياروفايا: "أود أن ألفت انتنباه الجميع على الفور إلى حقيقة أنه إذا كانت هناك حاجة إلى الإتيان بقواعد عسكرية حقيقية إلى أراض خاضعة لسيادة دول أخرى، فإنه من الضروري وجود قواعد جدية لضبط هذا الوجود، أما بالحديث عن كتلة الناتو، فإن إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية قد أفسح المجال للولايات المتحدة لتجاوز جميع الاتفاقيات الدولية".

وتابعت النائبة: "الخطة العالمية للتطوير العسكري البيولوجي لبلدان العالم لا تشمل البنتاغون وأجهزة المخابرات الأمريكية فحسب، بل تشمل أيضا الشركات التابعة لها. وقد تم إنشاء نحو 400 مختبر ثنائي الغرض في الولايات المتحدة. إن نتائج البحث التي تم الحصول عليها بمساعدتهم تسمح للأمريكيين بإدارة وتشكيل انتشار الأوبئة".

ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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وبحسب تأكيد النائبة، فإن واشنطن لطالما رأت "مصلحتها الجيوسياسية الخاصة في إنشاء هياكل مختلفة للسيطرة الخارجية في أوكرانيا".
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