https://sputnikarabic.ae/20230322/يدخنون-بجانب-الديناميت-اقتصادي-أمريكي--يصف-وضع-البنوك-في-بلاده-1075019524.html
"يدخنون بجانب الديناميت"... اقتصادي أمريكي يصف وضع البنوك في بلاده
"يدخنون بجانب الديناميت"... اقتصادي أمريكي يصف وضع البنوك في بلاده
صرح لورانس ماكدونالد، النائب السابق لرئيس المؤسسة المالية "ليمان براذرز"، أن رئيس البنك المركزي الأمريكي (FRS)، جيروم باول، يكذب بشأن حالة البنوك الإقليمية في... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T08:41+0000
2023-03-22T08:41+0000
2023-03-22T08:46+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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مضيفا: إنه لا يعرف ما يفعله كجزء من سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها الجهة المنظمة.ووفقا لتوقعات ماكدونالد، الذي عمل في Lehman Brothers أثناء الأزمة المالية لعام 2008 وكان مسؤولاً عن إدارة الديون والتداول في الأوراق المالية القابلة للتحويل، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في البيئة الحالية.معتبرا إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز" في عام 2008 نقطة البداية للأزمة المالية العالمية.وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، عن قراره بشأن السعر الرئيسي، بالإضافة إلى تحديث توقعات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توقعات مستوى السعر. بعد ذلك، سيلقي رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، كلمة في مؤتمر صحفي. تنتظر الأسواق تلميحات منه بشأن الخطط المستقبلية للجهة التنظيمية على خلفية الأعمال المصرفية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/خبير-أمريكي-يحدد-المبلغ-الذي-تحتاجه-واشنطن-لتحقيق-استقرار-في-النظام-المصرفي-1075014147.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم
"يدخنون بجانب الديناميت"... اقتصادي أمريكي يصف وضع البنوك في بلاده
08:41 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 08:46 GMT 22.03.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح لورانس ماكدونالد، النائب السابق لرئيس المؤسسة المالية "ليمان براذرز"، أن رئيس البنك المركزي الأمريكي (FRS)، جيروم باول، يكذب بشأن حالة البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.
مضيفا: إنه لا يعرف ما يفعله كجزء من سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها الجهة المنظمة.
وقال ماكدونالد في لقاء مع "سبوتنيك": "يبدون وكأنهم يدخنون في سقيفة بها ديناميت. قبل عشرة أيام، أخبرنا باول في الكابيتول هيل أن النظام المصرفي سليم. إما أنه كذب أو لم يفهم ما كان يفعله".
ووفقا لتوقعات ماكدونالد، الذي عمل في Lehman Brothers أثناء الأزمة المالية لعام 2008 وكان مسؤولاً عن إدارة الديون والتداول في الأوراق المالية القابلة للتحويل، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في البيئة الحالية.
وخلص ماكدونالد إلى أن "بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام".
معتبرا إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز" في عام 2008 نقطة البداية للأزمة المالية العالمية.
وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، عن قراره بشأن السعر الرئيسي، بالإضافة إلى تحديث توقعات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توقعات مستوى السعر. بعد ذلك، سيلقي رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، كلمة في مؤتمر صحفي. تنتظر الأسواق تلميحات منه بشأن الخطط المستقبلية للجهة التنظيمية على خلفية الأعمال المصرفية.