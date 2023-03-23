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https://sputnikarabic.ae/20230323/أنطونوف-الغرب-بقيادة-واشنطن-يدفع-العالم-إلى-خط-خطير-وراءه-كارثة-نووية-1075054526.html
أنطونوف: الغرب بقيادة واشنطن يدفع العالم إلى خط خطير وراءه كارثة نووية
أنطونوف: الغرب بقيادة واشنطن يدفع العالم إلى خط خطير وراءه كارثة نووية
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة، بقرارها توريد لكييف ذخيرة تتضمن اليورانيوم المنضب، تدفع العالم إلى خط خطير... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T02:29+0000
2023-03-23T02:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف نقلاً عن بيان السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة: "يبدو أن الغرب المستنير بقيادة واشنطن قرر بدفع البشرية إلى خط خطير، تظهر وراءه كارثة نووية".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك دون رد، عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي يورانيوم منضب.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أنه إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي، فستضطر روسيا إلى الرد.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20180713/الناتو-استخدم-ذخيرة-يورانيوم-1033766334.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

أنطونوف: الغرب بقيادة واشنطن يدفع العالم إلى خط خطير وراءه كارثة نووية

02:29 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Vladimir Pesna
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أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة، بقرارها توريد لكييف ذخيرة تتضمن اليورانيوم المنضب، تدفع العالم إلى خط خطير وراءه كارثة نووية.
واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف نقلاً عن بيان السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة: "يبدو أن الغرب المستنير بقيادة واشنطن قرر بدفع البشرية إلى خط خطير، تظهر وراءه كارثة نووية".
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وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أعلنت نائب وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لن تترك دون رد، عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة تحوي يورانيوم منضب.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أنه إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة ذات مكون نووي، فستضطر روسيا إلى الرد.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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