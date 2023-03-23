https://sputnikarabic.ae/20230323/أوستن-واشنطن-ستزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-من-مخزون-البنتاغون-دون-شراء-دبابات-جديدة--1075076222.html
أوستن: واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون البنتاغون دون شراء دبابات جديدة
أوستن: واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون البنتاغون دون شراء دبابات جديدة
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" المتاحة بالفعل للبنتاغون. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T17:10+0000
2023-03-23T17:10+0000
2023-03-23T17:10+0000
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العالم
دبابة أمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في جلسة استماع في الكونغرس: "سنأخذ الدبابات من المستودعات ونعمل على تصنيعها لجعلها مناسبة للتصدير. وهذا يأتي من المخزون وليس كجزء من عملية شراء جديدة".من جانبه، قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, دبابة أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, دبابة أمريكية, أخبار أوكرانيا
أوستن: واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون البنتاغون دون شراء دبابات جديدة
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صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" المتاحة بالفعل للبنتاغون.
وقال أوستن في جلسة استماع في الكونغرس: "سنأخذ الدبابات من المستودعات ونعمل على تصنيعها لجعلها مناسبة للتصدير. وهذا يأتي من المخزون وليس كجزء من عملية شراء جديدة".
من جانبه، قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.
وأضاف: "إذا ذهب النظام العالمي القائم على القواعد، والذي يبلغ من العمر 80 عامًا بالفعل، إلى استنزاف... فسنضاعف ميزانياتنا الدفاعية، لأن حقبة لن تبدأ في المنافسة، بل صراع القوى العظمى، وهذا أمر خطير للغاية للعالم كله".
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".
ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.