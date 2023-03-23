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https://sputnikarabic.ae/20230323/البيت-الأبيض-يعتزم-حل-فريق-الاستجابة-لجائحة-كوفيد-19-في-مايو-المقبل-1075053888.html
البيت الأبيض يعتزم حل فريق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في مايو المقبل
البيت الأبيض يعتزم حل فريق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في مايو المقبل
تعتزم الإدارة الأمريكية حل فريق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في مايو/ أيار، وذلك بسبب ركود الجائحة. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T01:01+0000
2023-03-23T01:01+0000
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واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً لما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مع الإشارة إلى مصادر مطلعة تم اتخاذ القرار بحل الفريق الذي تم إحداثه في فبراير/ شباط 2020 خلال حكم دونالد ترامب، والذي يتألف من حوالي 30 موظفاً، بعد أن "تراجعت الجائحة في كل من المستشفيات الأمريكية وأذهان الناخبين".وبحسب المصادر، سيتم ذلك في مايو/ أيار بعد أن تنتهي فترة الحالة الطارئة في مجال الصحة التي تم فرضها بسبب بداية الجائحة.وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023وقال غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.يذكر أن السلطات الصينية أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسوق الحيوانات المحلي.وفي أوائل كانون الثاني/يناير 2020 أُعلن رسميًا في الصين أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، مجهول المنشأ، هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي، وبالفعل في 11 آذار/مارس 2020 أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الفيروس التاجي الجديد له صفات الجائحة.
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البيت الأبيض, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض يعتزم حل فريق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في مايو المقبل

01:01 GMT 23.03.2023
© AP Photo / Hassene Dridiالصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020
الصحة التونسية، كورونا، تونس مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Hassene Dridi
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تعتزم الإدارة الأمريكية حل فريق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في مايو/ أيار، وذلك بسبب ركود الجائحة.
واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً لما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مع الإشارة إلى مصادر مطلعة تم اتخاذ القرار بحل الفريق الذي تم إحداثه في فبراير/ شباط 2020 خلال حكم دونالد ترامب، والذي يتألف من حوالي 30 موظفاً، بعد أن "تراجعت الجائحة في كل من المستشفيات الأمريكية وأذهان الناخبين".
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وبحسب المصادر، سيتم ذلك في مايو/ أيار بعد أن تنتهي فترة الحالة الطارئة في مجال الصحة التي تم فرضها بسبب بداية الجائحة.
وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023
وقال غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.
يذكر أن السلطات الصينية أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسوق الحيوانات المحلي.
وفي أوائل كانون الثاني/يناير 2020 أُعلن رسميًا في الصين أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، مجهول المنشأ، هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي، وبالفعل في 11 آذار/مارس 2020 أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الفيروس التاجي الجديد له صفات الجائحة.
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